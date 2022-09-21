اليوم.. نظر استئناف ابنة رشوان توفيق على رفض دعوى «تقسيم شاليهات رأس سدر»

تنظر محكمة الاستئناف، بعد قليل، اليوم الأربعاء، جلسة الاستئناف المُقدمة من ابنة الفنان رشوان توفيق ضده، في الدعوى الثانية التي أقامتها، وهي دعوى عقد القسمة لشاليهات رأس سدر.

قبول الدعوى الفرعية

ورفضت الدائرة 11 مدني في محكمة جنوب القاهرة، في وقت سابق، الدعوى المُقامة من آية رشوان توفيق، ضد والدها الفنان رشوان توفيق، وشقيقتها هبة الله رشوان، وابنة شقيقها أميمة توفيق رشوان، في قضية تقسيم شالية رأس سدر، وقبول الدعوى الفرعية.

خلاف بين ابنة رشوان توفيق ووالدها على شاليه

وجاء في موضوع الدعوى، أنّ الخلاف بين ابنه الفنان رشوان توفيق آية ووالدها على تقسيم شاليه بمشروع بمدينة رأس سدر بجنوب سيناء، من موروثتهم أميمة عبدالرحمن، الأم، وذلك بموجب عقد البيع الابتدائي المؤرخ بتاريخ 17 أغسطس 2020، والمحرر بين المعلن إليه الرابع بصفته طرف أول بائع، والطالبة والمعلن إليهما الثانية والثالثة كطرف ثانِ مشتريات، وتعاقد الأخير على شراء الشاليه بمدينة رأس سدر والمكون من طابقين، وجرى البيع مقابل 100 ألف جنيه، تم سدادها بالكامل.