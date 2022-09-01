رشوان توفيق يكشف عن تفاصيل رؤيته لمحمود ياسين في المنام: خدنا بعض بالحضن

حل الفنان رشوان توفيق، ضيفًا في برنامج «مصر جديدة»، الذي تقدمه الإعلامية إنجي أنور، على شاشة «etc»، وذكر أنه يؤمن بتلاقي الأرواح ، كما أنه رأى الفنان الراحل محمود ياسين في المنام، إذ كان يعرفه من قديم الزمن منذ حصوله على ليسانس الحقوق، موضحًا: «عندما كنت في عزائه، وعدت لمنزلي وخلدت إلى النوم، شوفت رؤية بالليل وهو لابس جاكيت أبيض وفي عز شبابه ووسامته، في محطة ريفية، بناخد بعض بالحضن».

كان يدعي الله في الصغر أن يرزقه الصحة والعافية في الكبر

وأضاف « توفيق»، أنه تحدث مع نجل الفنان عقب الرؤية: «كلمت عمرو ابنه قولت له قول لماما أنا شوفت محمود في رؤية ومشوفتوش في حياتي لابس الجاكيت الأبيض ده، شاءت الظروف وأنا بقلب في قناة لقيت محمود ياسين بالبدلة اللي أنا شوفته فيها، مدة الحلم بمحمود ياسين استغرقت نصف ساعة».

ودخل رشوان توفيق في نوبة بكاء، بعد أن شاهد عينة عشوائية من الجمهور يشيدون بأدائه، وأكد أنه كان يدعو الله في الصغر أن يرزقه الصحة والعافية في الكبر: «ربنا كرمني كرم واسع وكبير جدا، ومش قادر أوفي بفضل ربنا على شخصي».

ميرفت أمين: رشوان توفيق يشعر من صوتي إذا كنت سعيدة أو حزينة

فيما عبرت الفنانة ميرفت أمين، خلال مداخلة في البرنامج، عن سعادتها الكبيرة بالفنان القدير رشوان توفيق ، موجهه رسالة له على الهواء: «أنت بركة حياتي وأشعر بالأمان والطمأنينة لوجودك»، موضحة أنها تتواصل معه باستمرار للحديث معه عن أي شئ يزعجها، وتستمع جيدا لنصائحه، مؤكدة أن يشعر من صوتها إذا كنت سعيدة أو حزينة.

ولفتت الفنانة إلى أن هناك مسلسل ستشارك فيه سيكون مفاجأة للجمهور، من المقرر الإعلان عنه قريبا.

محمد ممدوح: دور رشوان في «لن أعيش في جلباب أبي» الأبرز

من ناحية أخرى، أشاد الفنان محمد ممدوح، بجميع الأعمال التي قدمها الفنان رشوان توفيق، طوال مشواره الدرامي والسينمائي والمسرحي، خلال مداخلة في البرنامج ذاته، لافتا إلى أن مسلسل «لن أعيش في جلباب أبي» وتجسيده لدور الوزير كان من أفضل الأعمال التي قدمها.

ومازح «توفيق»، محمد ممدوح، بقوله: «الشباب مازالوا ينادوني باسم الوزير بسبب العلامة والبصمة التي تركها دوري في مسلسل لن أعيش في جلباب أبي»، ليؤكد الأخير أن الفنان القدير له تاريخ فني كبير، معربا عن سعادته بوجود اسم كبير في الفن بحجم وقيمة رشوان توفيق.

عفاف شعيب تستنكر شائعات وفاة الفنانين

على جانب أخر، أعربت الفنانة عفاف شعيب، عن استيائها الشديد، من انتشار شائعة وفاتها على بعض المواقع الإخبارية، مؤكدة: «ما حدث قلة أدب من كاتب الخبر».

وقالت الفنانة خلال مداخلة هاتفية في البرنامج ذاته: «شائعة وفاتي سخيفة»، مشددة على أنهت تلقت العديد من الرسائل والمكالمات الهاتفية من جميع أنحاء الوطن العربي للتأكد من صحة المعلومة: «ليه إشاعة زي دي، وليه بتوجعوا قلوب الناس، كلنا هنموت وكلنا مستنيين دورنا، لكن محدش يكتب إننا متنا ويزعلوا الناس، ومن فترة برضو كانت شائعة وفاة ميرفت أمين وخالد زكي».