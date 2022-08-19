رشوان توفيق يكشف حقيقة مروره بضائقة مالية: «تاكسي السبب»

ما زالت شائعة مرور الفنان رشوان توفيق بضائقة مالية تحظى بتداول واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بعد أن شوهد يستقل سيارة أجرة «تاكسي» أثناء تقديمه واجب العزاء في الفنانة الراحلة رجاء حسين، قبل أيام، الذي أقيم بمسجد الحامدية الشاذلية بمنطقة المهندسين.

رشوان توفيق يكشف حقيقة مروره بضائقة مالية

وقال رشوان توفيق في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إن أنباء مروره بضائقة مالية شائعة لا صحة لها، مضيفاً أن سائقه الخاص وصل لعامه الستين وسافر إلى السعودية، وبات الأمر صعبا عليه، لأنه لا يجيد القيادة بسبب كبر سنه، بحسب قوله.

وأوضح رشوان توفيق أن أبناءه يوم عزاء رجاء حسين كانوا مشغولين، فلم يتمكن أحد منهم من إيصاله إلى مكان العزاء، ولذلك استقل تاكسي إلى هناك.

وأشار إلى أن وقت وفاة الفنان عهدي صادق، لم يتمكن من الذهاب إلى العزاء الخاص به، لأن العزاء كان مقاما بمدينة نصر، واتصل حينها بالفنان منير مكرم، وأبلغه بأن يوصل عزاءه إلى أسرة المرحوم.

رشوان توفيق يتوجه لعزاء رجاء حسين رغم كسر قدمه

وكان رشوان توفيق قرر الذهاب إلى عزاء الراحلة رجاء حسين، بالرغم من إصابته بكسر في قدمه، ولكنه كان حريصا أن يودعها ويقدم واجب العزاء لأسرتها، لأنه كان يقدرها ويحترم فنها.

وكان الحزن يسيطر على وجه رشوان توفيق، أثناء حضوره عزاء الراحلة رجاء حسين، وقال لـ«الوطن»، إن الراحلة كانت من الفنانين الموهوبين وتجيد عملها، وكانت تأخذ الفن كرسالة، مشيرا إلى أنها كانت من المقربات منه، وكانت دائمة السؤال عنه.