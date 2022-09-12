رشوان توفيق يهنئ خالد النبوي بعيد ميلاده الـ56: «ممثل عالمي»

يحتفل الفنان خالد النبوي، بعيد ميلاده الـ56، اليوم، وحرص عدد من النجوم، على تهنئة النبوي بعيد ميلاده، من بينهم الفنان القدير رشوان توفيق، الذي تجمعه علاقة قوية به رغم فارق السن بينهما.

رشوان توفيق يهنئ خالد النبوي بعيد ميلاده

وهنأ الفنان رشوان توفيق، الفنان خالد النبوي بعيد ميلاده عبر صحيفة «الوطن» قائلاً: «كل سنة وأنت طيب وربنا يطول في عمرك، ودائمًا تمتع الناس بفنك، وموهتبك الكبيرة، لأنك ممثل عالمي، وتمتلك موهبة وقدرات كبيرة، قادرة علي تجسد جميع الشخصيات».

رشوان توفيق يتحدث عن علاقته بخالد النبوي

وأضاف «توفيق»: «خالد النبوي ابني وعلى خلق، ويحبني في الله، وأعرفه منذ صغره، بدأ حياته معايا، عشان كدا دائما في علاقة قوية بينا، ودائمًا بقولها خالد بيخرجني من بريستيجي، وقبل أي مناسبة بيكلمني مثلًا في العيد يبعتلي كحك».

وتابع الفنان القدير: «عجبني مسلسله في رمضان اللي فات وبالذات تمثيل ابنه، مكنتش أعرف أن ابنه بيمثل، ولكني عرفت القرابة بينهم بيبب تشابه طبقة الصوت والشكل»

وفي سياق أخر، حقق الفنان خالد النبوي نجاحًا كبيرًا من خلال مشاركته في مسلسل «راجعين ياهوي»، الذي عرض في موسم رمضان الماضي، وتدور أحداثه حول شخصية بليغ الرجل الذي قرر العودة من أوروبا إلى مصر بعد تراكم ديون طائلة عليه، لاستعادة حقه في الميراث، ولكن سرعان ما تتحول مهمته إلى السعي للصلح بين أفراد عائلته.