أماكن بيع استمارات اشتراكات المترو قبل بدء الدراسة.. متوفرة في 25 محطة

أعلنت الهيئة العامة لمترو الأنفاق، بدء استقبال طلبات الطلاب والجمهور للحصول على اشتراكات المترو، إذ بدأت طرح استمارة الاشتراك منذ يوم السبت الماضي، ليبدأ الطلبة إجراءات الاستخراج للحصول على الكارنيه.

وفي إطار اهتمام العديد من الطلاب بالحصول على اشتراكات المترو، خاصة لمن يستقلونه بشكل يومي، بدلا من عناء الوقوف أمام شباك التذاكر وتجنبا للزحام، ، تقدم بوابة «الوطن» أماكن المكاتب المخصصة للحصول على الاىستمارة اامخصصة للاشتراك، بحسب بيان الهيئة.

أماكن مكاتب توزيع استمارة اشتراكات المترو

يمكن شراء استمارات اشتراكات المترو من خلال الخطوط الثلاثة، في الأماكن والمحطات التالية:

- خط «العتبة - عدلي منصور»:

تتواجد في محطات «العتبة 3 - العباسية - عدلي منصور - هليوبوليس».

- خط «المرج الجديدة - حلوان»:

يمكن الحصول على الاستمارة من محطات «حلوان - عين حلوان - جامعة حلوان - المعادي - دار السلام - الزهراء - الشهداء - حدائق الزيتون - عين شمس - عزبة النخل - المرج القديمة».

- خط «شبرا الخيمة - المنيب»:

تتوافر استمارة المترو بمحطات «كلية الزراعة - المظلات - روض الفرج - مسرة - الشهداء - العتبة - الدقي - جامعة القاهرة - الجيزة - المنيب».

الأوراق المطلوبة لاستخراج اشتراكات المترو

يجب إحضار الأوراق المطلوبة لاستخراج اشتراكات المترو، وهي:

1ـ شراء استمارة الاشتراك من أحد مكاتب الاشتراكات المتواجدة بالخطوط الثلاثة المذكورة أعلاه، مع ملء البيانات وختمها بشعار الجمهورية من المدرسة أو الجامعة التابع لها.

2- تقديم صورة بطاقة الرقم القومي، أو شهادة الميلاد بالنسبة للصغار.

3- عدد 2 صورة شخصية للراغب في الحصول على اشتراك المترو.

مواعيد عمل المكاتب

تبدأ مواعيد عمل المكاتب المذكورة في المحطات المختلفة بداية من من الساعة 7 صباحًا، حتى 8 مساء يوميًا، وتختلف المواعيد يوم الجمعة فقط، حيث تكون من 8 صباحا، حتى الساعة 4 عصرا.