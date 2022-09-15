أسعار اشتراكات المترو استعدادا لبدء الدراسة.. «هتوفر وقت وفلوس»

يلجأ العديد من الأشخاص إلى استقلال مترو الأنفاق بشكلٍ يومي، ما يجعلهم في عناءٍ عند الوقوف على شباك التذاكر، إضافة إلى دفعهم مبالغ طائلة ثمن التذكرة، ما يجعل الكثيرين منهم يسعون إلى الحصول على عمل اشتراك في المترو.

وفي هذا الصدد، تقدم بوابة «الوطن» أسعار اشتراكات المترو للجمهور العادي، خاصة في ظل إعلان شركة مترو الأنفاق، إتاحتها حجز الحصول على الاشتراكات للطلبة مع بدء الاستعدادات النهائية لبداية العام الدراسي الجديد 2023 في المدارس والجامعات.

أسعار اشتراكات المترو

ويعد استخراج اشتراكات المترو خيارًا جيدًا لمن يستقلون مترو الأنفاق بشكل يومي من أجل التوفير مقارنة بشراء التذاكر يوميًا.

ويمكن للراغبين في الحصول على اشتراك المترو استخراجه من كل مكاتب الاشتراكات الموجودة بمحطات المترو، بعدما يتم سحب استمارة اشتراك من مكتب الاشتراك بقيمة 25 جنيها وملء بياناتها، ويتم تحديد عدد المحطات أو المناطق التي يستقلها المستفيد خلال رحلاته.

وجاءت أسعار اشتراك المترو وفقًا لمنشور لها في مكاتب صرف التذاكر كما يلي:

أسعار اشتراك المترو في شهر

- سعر الاشتراك لاستقلال منطقة واحدة لمدة شهر بحد أقصى 9 محطات، يبلغ 185 جنيها.

- سعر الاشتراك لاستقلال منطقتين وهو يمتد من 9 إلى 16 محطة، يبلغ نحو 230 جنيها.

- سعر الاشتراك لاستقلال 3 أو 4 مناطق يبلغ نحو 270 جنيهًا.

- سعر الاشتراك 5 أو 6 مناطق يبلغ 360 جنيهًا بنسبة تخفيض 40% مقارنة بسعر الرحلة عند شراء التذاكر العادية.

اشتراك المترو لمدة 3 أشهر

- يبلغ سعر اشتراك مترو الأنفاق لمرحلة واحدة نحو 500 جنيه.

- يبلغ سعر اشتراك المرحلتين نحو 630 جنيهًا.

- يبلغ سعر اشتراك المراحل الثلاثة نحو 760 جنيهًا.

- يصل سعر اشتراك الـ4 مراحل إلى 1000 جنيه.