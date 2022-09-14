أسعار اشتراك المترو 2023 لطلاب المدارس والجامعات.. تبدأ من 33 جنيها

كشف أحمد عبدالهادي، المتحدث الرسمي باسم شركة مترو الأنفاق، عن عدم زيادة أسعار اشتراكات مترو الأنفاق للطلاب بكافة المراحل التعليمية في المدارس والجامعات، استعدادا لبداية العام الدراسي الجديد 2023، والمنتظر أن يبدأ يوم السبت الموافق 1 أكتوبر المقبل، مشيرا إلى أن أسعار اشتراك المترو 2023 لطلاب المدارس والجامعات، في متناول جموع الطلاب، موضحا أن الشركة تستعد للدراسة بتنفيذ جميع الإجراءات الاحترازية ضد كورونا.

أسعار اشتراك المترو 2023 لطلاب المدارس والجامعات

وقال «عبدالهادي»، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إن أسعار اشتراك المترو 2023 لطلاب المدارس والجامعات، سوف يشهد تخفيضات هائلة تصل إلى 98%، لافتا إلى أن الشركة تواصل العمل على الاستعدادات النهائية، لبداية العام الدراسي الجديد، من خلال تجهيز القطارات وصيانتها، وزيادة منافذ بيع التذاكر المتنقلة بالمحطات، وتوفير الفكة في شبابيك التذاكر، وتعقيم وتطهير القطارات والمحطات، لمواجهة تفشي فيروس كورونا.

أسعار اشتراك المترو 2023 لطلاب المدارس والجامعات..41 جنيها

وأضاف متحدث مترو الأنفاق، أن أسعار اشتراك المترو 2023 لطلاب المدارس والجامعات، حال استقلال الطالب 25 محطة، تصل قيمته إلى 33 جنيها في الثلاث مراحل، وحال استقلال 40 محطة تكون قيمة الاشتراك 41 جنيها في الثلاث مراحل، مؤكدا أن الشركة تستعد جيدا لبداية العام الدراسي الجديد، لمنع حدوث أي زحام على أرصفة المحطات وداخل عربات القطارات.

بدء استخراج اشتراك المترو للطلاب يوم 24 سبتمبر

وأشار عبدالهادي، إلى أنه سيتم بدء استخراج اشتراك المترو للطلاب بكافة المراحل التعليمية، بدءا من يوم 24 سبتمبر الحالي، موضحا أن جميع قطارات مترو الأنفاق، ستكون جاهزة تماما، لتقديم خدمات مميزة لجمهور الركاب المسافرين، خلال أيام العام الدراسي الجديد 2023، في المدارس والجامعات، وسط تنفيذ إجراءات صارمة، ضد كورونا.

وترصد «الوطن» الأوراق المطلوب لاستخراج اشتراك المترو:

1- يملأ الطالب استمارة الاشتراك ويعتمدها من المدرسة أو الكلية أو المعهد ويقدمها إلى شركة مترو الأنفاق.

2- يسحب الطالب استمارة اشتراك من أي محطة مترو بقيمة 5 جنيهات لأول مرة عمل الاشتراك.

3- 25 جنيها رسوم الكارت الذكي للتذكرة يسددها الطالب مرة واحدة فقط.

4- على الطالب إحضار 2 صورة شخصية مقاس 4 × 6.

5- على طالب الاشتراك إحضار صورة بطاقة الرقم القومي أو صورة شهادة الميلاد، ويستخرج الطالب اشتراكه بمجرد تقديم الاستمارة معتمدة من الجامعة أو المدرسة أو المعهد لشباك الاشتراكات.