«ريادة الأعمال بعين شمس»: المركز مجهز بأحدث التكنولوجيات لدعم المبتكرين

كشف الدكتور محمد البحيري، مدير مركز الابتكار وريادة الأعمال بجامعة عين شمس، تفاصيل نشأة المركز الذي يعد الأول من نوعه على مستوى الجامعات المصرية الحكومية، موضحاً أن المركز تم إنشائه على مساحة 8 آلاف متر مربع ومجهز بأحدث التكنولوجيات المتطورة لاكتشاف ودعم المبتكرين ورواد الأعمال.

إنشاء مركز الابتكار وريادة الأعمال

وأضاف خلال زيارة «دارين تانغ»، المدير العام للمنظمة العالمية للملكية الفكرية للمركز بحضور الدكتور محمود المتيني، رئيس جامعة عين شمس، أن المركز تم إنشائه بالشراكة مع البنك المركزي من خلال مبادرة «رواد النيل»، ليقوم المركز بخدمة جميع منتسبي جامعة عين شمس ورواد الأعمال بجميع أنحاء الجمهورية لإعلاء قيمة خريجي الجامعات الحكومية المصرية ودعمهم للابتكار والخروج بأفكارهم وابتكاراتهم إلى العالم أجمع وليس مصر فقط.

برامج خاصة بمهارات التوظيف

وأشار الدكتور محمد البحيري، إلى دور مركز التوظيف الرسمي بالجامعة والذي يهدف إلى مد طلبة الجامعة بالأدوات اللازمة الخاصة بالتخطيط المهني والتوظيف الناجح من خلال مجموعة من خدمات الاستشارات المهنية وبرامج خاصة بمهارات التوظيف لدعم التطوير الشخصي والوظيفي للطلاب والخريجيين، وذلك بما يتوافق مع احتياجات سوق العمل.

وأكد أنه يجر بناء شراكات مع المؤسسات المختلفة للوصول لنجاح مزدوج بهدف استفادة كل من طلاب وخريجيين الجامعة للوصول لفرص عمل وأيضا مساعدة الشركاء في جذب المواهب.

تحويل عدد من البرامج التدريبة إلى نظام التعلم

ونوه إلى أن مركز التدريب والتطوير للارتقاء بالعملية التدريبية شهد تحسنًا واضحًا وملموسًا في الخدمة المقدمة لأعضاء هيئة التدريس من قبل المركز والتي أصبحت تتم بالكامل من خلال النظام الإلكتروني والموقع للحجز والتسجيل والإلغاء، مؤكدا تحويل عدد من البرامج التدريبة إلى نظام التعلم عن بعد «Online Courses» نظراً لجائحة فيروس كوڤيد 19 كما يعتبر المركز أول من قام بتحويل وتنفيذ البرامج لنظام التعلم عن بعد من نظائره في الجامعات الأخرى.

وأشار إلى الفعاليات التي ينظمها المركز وهي مسابقة عين شمس تبتكر والمقسمة إلى 3 مسارات للطلبة والباحثين لطلاب وجميع منتسبي جامعة عين شمس من الطلاب والباحثين وأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة شركات الناشئة يكون بها، حيث استقبلت المسابقة 500 فكرة هذا العام وكذلك «رالي» القاهرة للسيارات الكهربية.