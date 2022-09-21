مدير المنظمة العالمية للملكية الفكرية: ندعم مصر لتحقيق التنمية المستدامة

قال «دارين تانغ»، المدير العام للمنظمة العالمية للملكية الفكرية، إنّ الملكية الفكرية هي محفز للتقدم الاقتصادي على مستوى العالم ككل وليس الدول المتقدمة فقط، مؤكداً حرص المنظمة على دعم مصر في مجال حقوق الملكية الفكرية بما يحقق أهداف التنمية المستدامة للدولة المصرية ورؤية مصر 2030، وبصفة خاصة الجامعات والمؤسسات البحثية المصرية.

الشباب في مصر يمثلون شريحة كبيرة

وأضاف «تانغ»، أن الشباب في مصر يمثلون شريحة كبيرة من المجتمع تصل إلى 60% من السكان، مشيرًا إلى تميز الشباب المصري بالإبداع والابتكار، مؤكدًا دعمه للشركات الناشئة، ورواد الأعمال في مصر، موضحًا أنه في يونيو الماضي تم عقد اتفاقية مع 22 جامعة مصرية لتطوير سياسات الملكية الفكرية، مما يؤدى إلى تحسين مخرجات العملية التعليمية، لافتًا إلى تحسين مخرجات التعليم العالي والبحث العلمي في 7 مؤسسات، بهدف خلق أهداف محددة لهذه المؤسسات التعليمية، مؤكدًا حرصه على دعم المزيد من الجامعات المصرية في مجال حقوق الملكية الفكرية.

الحضارة المصرية أدركت أهمية القوى الناعمة

وأشاد خلال زيارته لـ جامعة عين شمس، واستقبله الدكتور محمود المتيني، رئيس الجامعة، بالحضارة المصرية التي تعود إلى آلاف السنين وعلاقتها بالأصول غير الملموسة، والتي أدركت أهمية القوى الناعمة، مثمنًا الدور الذي تقوم به الجامعات المصرية ولا سيما جامعة عين شمس في تطوير الابتكار ودعم الباحثين لتنفيذ أفكارهم الإبداعية وتحويلها إلى منتجات وتسويقها، فضلًا عن التواصل مع الشركات، ومواكبة احتياجات سوق العمل.