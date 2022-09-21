قافلة طبية تفحص 1091 مواطنا بالمجان في «عزبة نيل» بكفر الشيخ

اختتمت القافلة الطبية المجانية التي نظمتها إدارة القوافل الطبية بمديرية الصحة والسكان بكفر الشيخ، أعمالها في عزبة نيل التابعة لقرية أبو بدوي بمركز بيلا، وذلك بمقر الوحدة الصحية، والتي استمرت على مدار يومين متتاليين لتقديم الخدمات الطبية لأهالي القرية والقرى المجاورة، بتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وبإشراف الدكتورة إلهام محمد، وكيل وزارة الصحة بالمحافظة، وجمال ساطور، رئيس مركز ومدينة بيلا، ونهى الجزار، مدير الإدارة الصحية ببيلا.

إقبال كبير من أهالي القرية

وأكدت الدكتورة إلهام محمد، وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ، أن القافلة الطبية شهدت إقبالاً كبيرًا من أهالي القرية، وشملت عدة تخصصات طبية «الباطنة، والأطفال، وتنظيم الأسرة، والعظام، والجلدية، والنساء، والرمد، والجراحة العامة، والأنف والأذن»، بجانب معمل التحاليل الطبية وأجهزة الأشعة المتنقلة.

وأوضح الدكتور مجدي شنح، منسق القوافل الطبية العلاجية بمديرية الصحة، أن القافلة وقعت الكشف الطبي على 1091 مترددا، وخضع 75 مريضاً للكشف المبكر عن الضغط والسكر، وعمل تحاليل طبية لـ198حالة وأشعة لـ28 حالة، كما تم صرف جميع الأدوية للمرضى المترددين على القافلة بالمجان من صيدلية القافلة.

ندوات توعوية وتثقيفية

كما تم تنظيم عدة ندوات عن الثقافة الصحية عن الأمراض المعدية، وخاصة فيروس كورونا المستجد، انتفع بها 714 مواطنا.