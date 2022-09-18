الكشف على 69 مواطنا ضمن قافلة طبية مجانية في كفر الشيخ

نظمت مديرية التضامن الاجتماعي بمحافظة كفر الشيخ قافلة طبية للكشف المجاني بمستشفى كفر الشيخ الجامعي لأهالى مركز كفر الشيخ، بالتعاون مع جمعية الأورمان، وذلك في إطار جهود التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي.

توقيع الكشف الطبي على 69 مواطنا

وتضمنت القافلة الكشف الطبي المجاني على 69 مواطنًا بتخصصات «الصدر، العيون، المخ والأعصاب، العظام، السمعيات، الجراحة العامة، الأطفال، الباطنة، المسالك».

وقامت القافلة على مدار يوم كامل بتوقيع الكشف الطبي على المواطنين، وصرف العلاج اللازم لهم، وإجراء كافة الفحوصات والأشعة والتحاليل الطبية اللازمة بالمجان مع تحمل جمعية الأورمان نفقات انتقال المرضى ذهابا وعودة، بالإضافة إلى إجراء عمليات جراحات العيون المختلفة بداية بالمياه البيضاء والمياه الزرقاء مروراً بجراحات الشبكية وصولاً إلى زرع القرنية، وجميع عمليات القلب، وتسليم الأجهزة التعويضية وتقديم جميع الخدمات الطبية لمن يحتاج وكل ذلك بالمجان.

من جانبه أشاد السيد مسلم، مدير مديرية التضامن الاجتماعي بكفر الشيخ، بمجهودات جمعية الأورمان في خدمة وتنمية المجتمع، والدور الرائد في العمل الخيري والمساهمة في رفع المعاناة عن كاهل المواطنين الأولى بالرعاية، مؤكداً على توفير الدعم الكامل للجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدني للارتقاء والنهوض بالأسر الأكثر احتياجا من أبناء المحافظة.

المشروعات الخيرية بكفر الشيخ

وأوضح اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، أن الجمعية بمحافظة كفر الشيخ نفذت عدداً كبيراً من المشروعات الخيرية، ومنها بجانب تنمية القرى الفقيرة تسليم مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر للسيدات الأرامل غير القادرات والأُسر غير القادرة، وكذلك مساعدة شرائح غير القادرين بالمحافظة من مرضى القلب والعيون لإجراء الجراحات المطلوبة وصرف الدواء اللازم بعد توقيع الكشف لدى أفضل المؤسسات الطبية في المحافظة وفي القاهرة، فضلاً عن توزيع المساعدات الموسمية على شرائح غير القادرين في المحافظة من شنط غذائية وبطاطين الشتاء ولحوم الأضاحي.