جامعة المنصورة تطلق قافلة «جسور الخير 15» إلى سفاجا: خدمات طبية وتوعوية

انطلقت، صباح اليوم السبت، قافلة جامعة المنصورة «جسور الخير 15» الشاملة إلى مدينة سفاجا بمحافظ البحر الأحمر، وذلك لتقديم خدماتها في المجال الطبي والتوعوي.

قافلة جسور الخير 15 الشاملة

وأكدت جامعة المنصورة، في بيان، أن فعاليات قافلة جسور الخير 15 تتضمن توقيع الكشف الطبي على الأهالي بمدينة سفاجا وعدد من المناطق المحيطة بها، وذلك في مُختلف التخصصات الطبية وصرف الأدوية من صيدلية القافلة بالمجان، وتحويل الحالات الحرجة لاستكمال العلاج، إضافة إلى إجراء الفحوصات الطبية والعمليات الجراحية اللازمة بالمستشفيات والمراكز الطبية التابعة لجامعة المنصورة، كما ستتضمن عددا من الفعاليات الترفيهية والتوعوية والتي سينظمها فريق مركز رعاية وتنمية الطفولة بالجامعة، إضافة إلى توزيع الهدايا على الأطفال.

نشر الرعاية الصحية

وأوضحت الجامعة، أن القافلة تأتي ضمن خطة الجامعة للمساهمة في توفير ونشر الرعاية الصحية في كل أنحاء الجمهورية، واستكمالاً لسلسلة قوافل جسور الخير المُتكاملة التي بدأتها في عام 2018، لتقديم خدماتها المتكاملة لأهالي المحافظات الحدودية والمناطق النائية والأكثر احتياجاً، ومن المقرر أن تستمر فعاليات القافلة حتى مساء الخميس الموافق 22 سبتمبر الجاري.