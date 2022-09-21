إجراء قرعة علنية لتسليم 75 وحدة صناعية بالعاشر من رمضان في 16 أكتوبر

كشفت مصادر مطلعة بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، عن إجراء القرعة العلنية لتسليم 75 وحدة صناعية جاهزة بمنطقة المطورين الجنوبية بمدينة العاشر من رمضان بمساحة 702 متر للوحدة، ظهر الأحد 16 من أكتوبر المقبل، بمقر نادي الصفوة بالمجاورة الثالثة.

وأوضحت المصادر، لـ«الوطن»، أن عملية تسجيل حضور، ستبدأ في تمام الساعة العاشرة صباحا، على أن يتم غلق الأبواب في الـ12 ظهرا، منوهة بأنه سيتم السماح لحضور القرعه العلنية للحاجزين بموجب إيصال السداد، إذ سيتم استبعاد المخالفين لكراسة الشروط والمواصفات الخاصة بالوحدات الصناعية المتاحة للحجز.

الجزار: الطرح الجديد يضاعف الفرص الاستثمارية ومعدل النمو

وكان الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، أعلن طرح وحدات صناعية بأنشطة متنوعة بمنطقة المطورين الجنوبية بمدينة العاشر من رمضان شرق القاهرة، خلال يونيو الماضي، حيث تم فتح باب التقديم حتى نهاية أغسطس الماضي.

وأكد الجزار، أن الطرح الجديد للوحدات الصناعية، يعكس رؤية الدولة المتمثلة في إتاحة المزيد من الفرص الاستثمارية لزيادة معدل النمو، والعمل على توفير فرص عمل للشباب للحد من البطالة.

وتم طرح 75 وحدة صناعية بمدينة العاشر من رمضان، بأنشطة متنوعة بمساحة ثابتة عبارة عن 702 متر مربع للوحدة الواحدة، للبيع بنظام القرعة العلنية المباشرة بين المتقدمين، خلال شهر أغسطس الماضي، طبقا لأحكام القانون رقم 59 لسنة 1979 واللائحة العقارية، التي تنطمها وتشرف عليها هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

تمكين متقدمي القرعة من معاينة موقع المشروع

وكان المهندس أحمد عمران، رئيس جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان، أعلن أغلق باب التقديم وتوقف بيع كراسات الشروط والمواصفات الخاصة بالمشروع ظهر يوم 28 من أغسطس الماضي.

وتضمنت كراسات الشروط، استمارة الحجز والمستندات الواجب توفرها برفقة المتقدم، إذ جرى تمكين الراغبين للتقدم من معاينة موقع المشروع على الطبيعة.

2.9 مليون جنيه قيمة الوحدة الصناعية

وتبلغ قيمة الوحدة الصناعية 2.9 مليون جنيه، على أن يتم سداد 5 % من قيمة الوحدة كوديعة صيانة تسدد خلال شهر من تاريخ إجراء القرعة، والتي ستتم ظهر يوم الأحد الموافق 16 من أكتوبر المقبل، وقبل الاستلام.

سداد 145 ألف جنيه جدية حجز.. واستكمال الـ25 % فور الفوز بالوحدة

ويسدد الفائز بالقرعة العلنية 145 ألف جنيها جدية حجز، على أن يستكمل باقي الـ25% من قيمة الوحدة فور الإعلان عن النتيجة، على أن يسدد الـ75%، على دفعات نصف سنوية، على مدار 3 سنوات، طبقاً لكراسة الشروط والمواصفات الخاصة بالوحدات المطروحة للحجز.