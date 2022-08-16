تفاصيل كراسات شروط الوحدات الصناعية بالعاشر من رمضان.. تباع بـ399 جنيها

واصل قيادات جهاز مدينة العاشر من رمضان برئاسة المهندس أحمد عمران، رئيس جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان، جهودهم للانتهاء من استقبال المواطنين الراغبين في الحصول على وحدة صناعية جاهزة بمدينة العاشر من رمضان، ضمن القرعة العلنية الثالثة لطرح 75 وحدة صناعية جاهزة بمشروع المجمعات الصناعية الصغيرة والمتوسطة بالمطورين الجنوبية بالمجمعات «أ، ب، ج» والجاري التقديم عليها حتى 28 من أغسطس الجاري.

طرح وحدات صناعية

وصرح الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، طرح وحدات صناعية بأنشطة متنوعة بمنطقة المطورين الجنوبية بمدينة العاشر من رمضان شرق القاهرة، مؤكداً طرح 75 وحدة صناعية بأنشطة متنوعة بمساحة ثابتة عبارة عن 702 متر مربع للوحدة الواحدة، للبيع بنظام القرعة العلنية المباشرة بين المتقدمين، وأن الطرح يتم طبقا لأحكام القانون رقم 59 لسنة 1979 واللائحة العقارية.

عمران: يمكن للراغبين في التقدم معاينة موقع المشروع

وقال المهندس عمران، إنَّ الجهاز بدأ بالفعل قبول طلبات التقديم، وبيع كراسات الشروط والمواصفات الخاصة بالوحدات المطروحة للحجز، التي تتضمن استمارة الحجز والمستندات الواجب توفرها برفقة المتقدم، مثل البطاقة الضريبية والسجل التجاري وبطاقة الرقم القومي، وخلافه من الضوابط والشروط المنظمة للمشروع، طبقاً للوارد بكراسة الشروط المتاحة بجهاز المدينة، مشيراً إلى أنَّه يمكن للراغبين في التقدم معاينة موقع المشروع على الطبيعة في مواعيد العمل الرسمية بالجهاز.

عمران: كراسة الشروط والمواصفات متاحة بجهاز المدينة

وتابع «عمران»، تباع كراسة الشروط والمواصفات الخاصة بالوحدات المطروحة للحجز بالمجمعات الصناعية، نظير مبلغ 399 جنيهًا، وأنَّ قيمة الوحدة الصناعية 2،9 مليون جنيها، على أن يتم سداد 5 % من قيمة الوحدة كوديعة صيانة تسدد خلال شهر من تاريخ إجراء القرعة وقبل الاستلام، وسداد 145 ألف جنيه جدية حجز، وتسلم مع الاستمارة قبل 28 من أغسطس الجاري، على أن يستكمل باقي الـ25% فور الإعلان عن نتيجة القرعة العلنية، ويسدد الباقي 75%، على دفعات نصف سنوية، على 3 سنوات.

الجزار: المشروع يستهدف إتاحة فرص استثمارية

كان وزير الإسكان، قال إنَّ طرح تلك الوحدات الصناعية يعكس رؤية الدولة المصرية، لإتاحة المزيد من الفرص الاستثمارية لزيادة معدل النمو، والعمل على توفير فرص عمل للشباب بشكل مباشر.