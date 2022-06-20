«عمارة»: 2 مليون ساكن في مدينة العلمين الجديدة بحلول 2030

قال المهندس عبد المطلب ممدوح، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، إنه من المقرر أن تستضيف مدينة العلمين الجديدة نحو أكثر من 2 مليون ساكن بحلول عام 2030 ومن المتوقع أيضًا أن تبدأ المدينة برئاسة المهندس وائل سمير، ونائبه المهندس محمد خليل، تسليم وحدات سكنية هذا العام، وهذه الخطوة تتماشى مع خطة الدولة نحو إضافة قيمة وإحراز تقدم في أعمال البناء بمدن الجيل الرابع في جميع أنحاء الجمهورية بهدف تحقيق أقصى استفادة من المواقع المتميزة بالإضافة إلى العناصر التي تؤهل كلاً منها لتصبح وجهة سياحية واستثمارية.

الإسكان توقع إتفاقية شراكة جديدة لمشروعات العلمين الجديدة الشاطئية

وأضاف خلال حفل توقيع الهيئه ممثلة في «سيتي إيدج للتطوير العقاري» أن هناك اتفاقية شراكة جديدة مع إحدى الشركات العالمية الرائدة في مجال الاستشارات العقارية، وتقوم الشركة بمقتضى هذا البروتوكول بإدارة مشروعنا التجاري، الذي يقع في قلب مدينة العلمين الجديدة ويغطي مساحة إجمالية قدرها 164000 متر مربع، ومن المقرر تشغيله بشكل مبدئي في صيف 2022.

رئيس هيئة المجتمعات العمرانية: مدينة العلمين الجديدة 2 مليون ساكن

وأضاف المهندس عبد المطلب ممدوح، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة: يُعد مشروع «نورث سكوير» أول مركز ترفيهي في مدينة العلمين الجديدة والساحل الشمالي، ويطل على البحر الأبيض المتوسط، ويقع على الكورنيش مباشرة، وتبلغ مساحة المشروع الإيجارية 86000 متر مربع، ويضم مواقع تجارية وثقافية ومطاعم، بالإضافة إلى موقف سيارات به 3200 مكان، كما يضم فندقًا يحتوي على 22 غرفة جاهزة لموسم الصيف الحالي، بالإضافة إلي 46 غرفة ستكون جاهزة بحلول صيف 2023 بالإضافة إلى شاطئ بسعة 6000 متر، ليقدم نورث سكوير تجربة شاملة لرواد العلمين الجديدة والساحل الشمالي بأكمله.

وتابع أن سيتي إيدج للتطوير العقاري هي شركة مساهمة مصرية تم إطلاقها عام 2017 برأس مال 2 مليار جنيه مصري كثمرة للتعاون بين هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة التابعة لوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، وبنك التعمير والإسكان، وهي من الشركات الرائدة في مجالي التطوير العقاري وإدارة الأصول العقارية.

الدهان : نفخر بالثقة التي حظينا بها من هيئة المجتمعات العمرانية

من جانبه قال محمد الدهان، الرئيس التنفيذي لشركة سيتي إيدج: «مع اكتمال مرحلة البناء، نقدم مجمعًا فريدًا يضم أكبر الخبرات الدولية والمحلية في التسوق في الساحل الشمالي، فأهمية المشروع تأتي من كونه أول مركز بمدينة العلمين يقدم تجربة متكاملة عالية الجودة للوافدين عليها، حيث نجمع بين الأنشطة الرياضية والترفيهية، والخدمات الفندقية ومحلات للتسوق في مكان واحد، مما يدعم خطة الدولة الراهنة في جعل مدينة العلمين وجهة سياحية ومزارًا متميزًا، ونفخر بالثقة التي حظينا بها من هيئة المجتمعات العمرانية، للمرة الثانية على التوالي، لإدارة وتشغيل مشروع قومي في حجم مشروع نورث سكوير، وذلك بعد نجاحنا في إدارة وتشغيل المرحلة الأولى من ممشى أهل مصر».

الجزار : جارٍ الانتهاء من تشطيب الواجهات الخارجية لـ15 برجًا

كان الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، أعلن أنه جارٍ الانتهاء من تشطيب الواجهات الخارجية لـ15 برجًا، تم الانتهاء من تنفيذها بالمنطقة الشاطئية، بمدينة المنصورة الجديدة، بالتوازي مع تنفيذ أعمال التشطيبات الداخلية لتلك الأبراج.