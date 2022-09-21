مصرع شاب غرقا أثناء الاستحمام في البحر بالساحل الشمالي

لقي شاب مصرعه إثر تعرضه لحادث غرق، منذ قليل، خلال الاستحمام في البحر على شاطئ إحدى القرى السياحية في الساحل الشمالي، وانتقلت سيارة الإسعاف لموقع الحادث وجرى نقل الجثة إلى أقرب مستشفى، وأخطرت شرطة النجدة اللواء السيد سلطان، مساعد وزير الداخلية مدير أمن مطروح، بالحادث، ولم يتم التعرف على أسبابه حتى الآن.

واستقبل مستشفى الحمام المركزي، اليوم الأربعاء، ضحية الغرق في أحد شواطئ الساحل الشمالي، ويدعى «عبدالحافظ مدحت عبدالحافظ حسن»، 28 سنة، ومقيم في مدينة نصر بالقاهرة، ووصل المستشفى جثة هامدة.

التحفظ على الجثة

وفور وصول غريق الساحل الشمالي وقع مفتش الصحة بمستشفى الحمام المركزي الكشف على الجثة، وقرر إيداعها ثلاجة المستشفى تحت تصرف جهات التحقيق، وتحرر محضر بالواقعة.

الشرطة تفحص الحادث

وانتقلت مباحث قسم شرطة الحمام إلى موقع الحادث، وجار الفحص للتعرف على ملابساته وأسبابه، وجار رفع تقرير لجهات التحقيق.