أعلن الدكتور سلامة داود، القائم بتسيير أعمال رئيس جامعة الأزهر، نتيجة تنسيق القبول بكليات جامعة الأزهر بالقاهرة والأقاليم للعام الجامعي 2022-2023، من بينها تنسيق كلية الدراسات الإسلامية والعربية جامعة الأزهر بكفر الشيخ «بنات».

تنسيق كلية الدراسات الإسلامية والعربية جامعة الأزهر بكفر الشيخ «بنات»

حددت جامعة الأزهر تنسيق كلية الدراسات الإسلامية والعربية جامعة الأزهر بكفر الشيخ «بنات»، وفقا للشعب والأقسام، كالتالي:

- شعبة اللغة العربية: حد أدنى 413 درجة انتظام، و325 انتساب لشعبة علمي، وحد أدنى 404 انتظام و323 لشعبة أدبي.

- شعبة الدراسات الإسلامية: حد أدنى 419 درجة انتظام و348 انتساب لشعبة علمي، و419 انتظام، و315 انتساب لشعبة أدبي.

- شعبة أصول الدين: حد أدنى 438 درجة انتظام، و340 انتساب لشعبة علمي، و413 انتظام، و319 انتساب لشعبة أدبي.

كلية الدراسات الإسلامية والعربية جامعة الأزهر بكفر الشيخ

جدير بالذكر أن كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بكفر الشيخ، هي كلية تابعة لجامعة الأزهر، أُنشئت عام 2000، بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2023 لعام 2000، وتضم 3 أقسام يمكن لطلاب الثانوية الأزهرية الالتحاق بها، هي: قسم اللغة العربية، وقسم الدراسات الإسلامية، وقسم أصول الدين.