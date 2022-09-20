أعلن الدكتور سلامة داود، القائم بتسيير أعمال رئيس جامعة الأزهر، نتيجة تنسيق القبول بكليات جامعة الأزهر بالقاهرة والمحافظات الأخرى للعام الجامعي 2022 - 2023، والتي من بينها تنسيق كلية الدراسات الإسلامية والعربية «بنين» بدسوق في محافظة كفر الشيخ.

تنسيق كلية الدراسات الإسلامية والعربية جامعة الأزهر بدسوق (بنين)

وحددت جامعة الأزهر تنسيق كلية الدراسات الإسلامية والعربية جامعة الأزهر بدسوق (بنين) كالآتي:

- كلية الدراسات الإسلامية والعربية بدسوق، شعبة اللغة العربية، بحد أدنى 397 درجة انتظام، و383 انتساب لشعبة علمي، وحد أدنى 354 انتظام، و315 درجة لشعبة أدبي.

- كلية الدراسات الإسلامية والعربية بدسوق، شعبة الدراسات الإسلامية، بحد أدنى 366 درجة انتظام و353 انتساب لشعبة علمي، و367 انتظام و315 انتساب لشعبة أدبي.

- كلية الدراسات الإسلامية والعربية بدسوق، شعبة أصول الدين، بحد أدنى 326 درجة انتظام و350 انتساب لشعبة علمي، و362 انتظام و315 انتساب لشعبة أدبي.

أقسام كلية الدراسات الإسلامية والعربية بدسوق (بنين)

يذكر أن كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنين بدسوق، هي كلية تابعة لجامعة الأزهر بمدينة دسوق في محافظة كفر الشيخ، وأُنشئت في عام 1994، وتضم 3 أقسام يمكن لطلاب الثانوية الأزهرية الالتحاق بها، وهي قسم اللغة العربية، وقسم الدراسات الإسلامية، وقسم أصول الدين.