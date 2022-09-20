نتيجة تنسيق كلية الدراسات الإسلامية والعربية بنين وبنات بكفر الشيخ

أعلن الدكتور سلامة داود، القائم بتسيير أعمال رئيس جامعة الأزهر، نتيجة تنسيق القبول بكليات جامعة الأزهر بالقاهرة والأقاليم للعام الجامعي 2022- 2023، والتي من بينها تنسيق كلية الدراسات الإسلامية والعربية بنين وبنات بكفر الشيخ.

وتنشر «الوطن» نتيجة تنسيق كلية الدراسات الإسلامية والعربية «بنين» و«بنات» في محافظة كفر الشيخ في السطور التالية:

أولاً: كلية الدراسات الإسلامية والعربية «بنين»:

1) شعبة اللغة العربية، وتستقبل الطلاب الحاصلين على مجموع درجات بحد أدنى 397 درجة انتظام و383 درجة انتساب لشعبة علمي، وحد أدنى 354 درجة انتظام و315 درجة لشعبة أدبي.

2) شعبة الدراسات الإسلامية، وتستقبل الطلاب الحاصلين على مجموع درجات بحد أدنى 366 درجة انتظام و353 درجة انتساب لشعبة علمي، و367 درجة انتظام و315 درجة انتساب لشعبة أدبي.

3) شعبة أصول الدين، وتستقبل الطلاب الحاصيلن على مجموع درجات بحد أدنى 326 درجة انتظام و350 درجة انتساب لشعبة علمي، و362 درجة انتظام و315 درجة انتساب لشعبة أدبي.

ثانياً: كلية الدراسات الإسلامية والعربية «بنات»:

1) شعبة اللغة العربية، وتستقبل الطالبات الحاصلات على مجموع بحد أدنى 413 درجة انتظام و325 درجة انتساب لشعبة علمي، وحد أدنى 404 درجة انتظام و323 درجة لشعبة أدبي.

2) شعبة الدراسات الإسلامية، وتستقبل الطالبات الحاصلات على مجموع بحد أدنى 419 درجة انتظام و348 درجة انتساب لشعبة علمي، و419 درجة انتظام و315 درجة انتساب لشعبة أدبي.

3) شعبة أصول الدين، وتستقبل الطالبات الحاصلات على مجموع بحد أدنى 438 درجة انتظام و340 درجة انتساب لشعبة علمي، و413 درجة انتظام و319 درجة انتساب لشعبة أدبي.

المستندات المطلوبة للالتحاق بكلية الدراسات الإسلامية والعربية:

- تقديم ورقة الترشح التي تُعلن من خلال رابط نتيجة تنسيق الثانوية الأزهرية 2022 فور ظهورها.

- 4 صور من شهادة الثانوية.

- شهادة ميلاد أصلية.

- 6 صور من بطاقة الرقم القومي .

- صورة من بطاقة الرقم القومي لولي الأمر.

- 8 صور مقاس 4×6 يكتب عليها اسم الطالب.

- تقديم استمارة 2 جند من منطقة التجنيد التابع لها واستمارة 6 جند لكل المواليد أكبر من 2002 من مركز الشرطة التابع له الطالب( بالنسبة للذكور).