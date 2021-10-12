السجن المشدد 15 سنة لـ«حداد» للإتجار في المخدرات بالشرقية

قضت محكمة جنايات الزقازيق بمحافظة الشرقية، اليوم الثلاثاء، بمعاقبة «حداد» بالسجن المشدد لمدة 15 سنة، لإدانته بالإتجار في المواد المخدرة، بناحية مركز شرطة أبو كبير.

إخطار مدير الأمن بالقبض على المتهم

تلقى مدير أمن الشرقية إخطاراً من مدير المباحث الجنائية، في وقت سابق، يفيد بتمكن ضباط مباحث مكافحة المخدرات، بالاشتراك مع ضباط مباحث أبو كبير، من إلقاء القبض على «صبري أ. ض.»، 29 سنة، صاحب ورشة حدادة أبواب صاج، مقيم بقرية «أبو ياسين»، بدائرة مركز أبوكبير، لاتهامه بحيازة كمية من مخدر «الحشيش»، بقصد ممارسة التجارة غير المشروعة في المواد المخدرة.

خطة المباحث للإيقاع بالمتهم

ووردت معلومات سرية إلى ضباط مباحث مكافحة المخدرات، تفيد بقيام المتهم بممارسة التجارة غير المشروعة في المواد المخدرة، وبناءً عليه تم تشكيل مأمورية بالاشتراك مع ضباط مباحث مركز أبو كبير، وتوجه أحد ضباط الحملة للمتهم كأحد الراغبين في الشراء، وأخرج له قطعة بنية اللون تشبه جوهر «الحشيش» المخدر، وبضبطه والكيس بحوزته، تبين أن بداخله 47 قطعة «حشيش»، وبتفتيشه عثر بحوزته على مبالغ مالية وهاتف محمول، وبمواجهته أقر بإحرازه المواد المخدرة بقصد الإتجار، والملغ المالي حصيلة تجارته، والهاتف لتسهيل التواصل مع عملائه.

إحالة المتهم محبوساً إلى جنايات الزقازيق

وبعرض المضبوطات على المعمل الجنائي، تبين أن القطع البنية لمادة «الحشيش»، المدرج بجدول أول مخدرات، وتحرر عن ذلك المحضر 10128 لسنة 2021 جنايات مركز أبو كبير، وبعرض المتهم على النيابة العامة، أمرت بحبسه على ذمة التحقيقات، قبل أن تأمر بإحالته محبوساً إلى محكمة جنايات الزقازيق، التي أصدرت حكمها المتقدم بمعاقبته بالسجن المشدد 15 سنة، بعد ثبوت إدانته.