تنسيق كلية الطب جامعة الأزهر بالقاهرة «بنات».. درجات ونسبة مئوية

تبحث العديد من طالبات الثانوية الأزهرية، عن تنسيق كلية الطب جامعة الأزهر بالقاهرة «بنات»، منذ الإعلان عن تنسيق الجامعات والمعاهد للعام الدراسي 2022-2023، صباح أمس الثلاثاء.

تنسيق كلية الطب جامعة الأزهر بالقاهرة «بنات»

ومن اللحظات الأولى لظهور نتيجة تنسيق جامعات ومعاهد الأزهر لعام 2022-2023، تبحث طالبات الأزهر عن تنسيق كلية الطب جامعة الأزهر بالقاهرة «بنات»، وسط تساؤلات الأسر وأولياء الأمور عن الدرجات والشروط وتنسيق كلية الطب بجامعة الأزهر بالقاهرة، لتقديم أوراق الالتحاق.

نتيجة تنسيق كلية الطب جامعة الأزهر بالقاهرة «بنات»

وتستعرض «الوطن»، في تغطيتها الخاصة لتنسيق جامعات ومعاهد الأزهر لعام 2022-2023، تنسيق كلية الطب جامعة الأزهر بالقاهرة «بنات»، كما يلي.

وجاء تنسيق كلية الطب جامعة الأزهر بالقاهرة «بنات» بمجموع 625 درجة، أي نسبة 96.15%، وهو ما تبحث عنه طالبات الأزهر منذ لحظات الإعلان عن تنسيق الجامعات والمعاهد للعام الدراسي 2022-2023.

تنسيق كلية الطب جامعة الأزهر بالقاهرة بالدرجات

وأعلنت جامعة الأزهر، صباح أمس الثلاثاء، نتيجة التنسيق للكليات والمعاهد لعام 2022، للمرحلتين الأولى والثانية للطلاب الحاصلين على الثانوية الأزهرية، إذ بلغ الحد الأدنى لكليات الطب 616 درجة ما يعادل 94%، أما كليات الهندسة 584 أي نسبة 90%.

وعن كليات القمة العلمية بالقاهرة ومختلف المحافظات للبنين والبنات، أوضح الدكتور سلامة داود، رئيس جامعة الأزهر، أن الإمام الأكبر شيخ الأزهر، وجه بزيادة عدد الطلاب بالقطاع الطبي والهندسة، فضلًا عن ارتفاع الحد الأدنى لكليات أصول الدين، ليصل إلى أكثر من 58%، بينما اللغة العربية لأكثر من 55%، والشريعة والقانون لأكثر من 69%.

وأعلن الدكتور سلامة داود رئيس جامعة الأزهر، أن تنسيق كليات القسم العلمي بنين، والحدود الدنيا للقبول بها جاءت على النحو الآتي: «كلية العلوم بالقاهرة تخصص عام 533 درجة بنسبة 82%، بينما كلية الهندسة الزراعية بالقاهرة تخصص عام 530 درجة بنسبة 81.54%، أما اللغات والترجمة تخصص عام 406 درجات بنسبة 62.46%».