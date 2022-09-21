ظهرت نتيجة تنسيق كلية الدراسات الإنسانية جامعة الأزهر بتفهنا الأشراف «بنات‎»، ضمن تنسيق الكليات لخريجي ‏الثانوية الأزهرية 2022، الذي أعلته الدكتور سلامة جمعة داود القائم بأعمال رئيس جامعة ‏الأزهر،

وتتعدد أقسام الكلية، التي تقبل الطلاب من جميع الشعب، ويقع في فرع جامعة الأزهر بقرية نفهنا الأشراف، في مركز ميت غمر بمحافظة الدقهلية.

تنسيق كلية الدراسات الإنسانية جامعة الأزهر بتفهنا الأشراف «بنات‎»

تضمن بيان، جامعة الأزهر، نتيجة تنسيق كلية الدراسات الإنسانية جامعة الأزهر بتفهنا الأشراف «بنات» بكل الأقسام العلمية الموجودة بها، وهي 6 أقسام: «اللغة الإنجليزية ترجمة فورية، قسم الاجتماع، علم النفس‏،‏ قسم رياض الأطفال‏، التاريخ، شعبة التربية».

- حددت كلية الدراسات الانسانية بنات تفنها الاشراف بمحافظة الدقهلية، درجة القبول في قسم ‏اللغة الإنجليزية ترجمة فورية: علمي انتظام ‏بنحو ‏571 درجة، أدبي انتظام 565 درجة.‏

- قسم الاجتماع: علمي انتظام 490 درجة، ‏علمي انتساب 486 درجة، أدبي انتظام 496 درجة، أدبي انتساب 486 ‏درجة. ‏

- قسم علم النفس: علمي انتظام 532 درجة، أدبي ‏انتظام 517 درجة.‏

تنسيق قسم رياض الأطفال

- شعبة التربية في تنسيق كلية الدراسات الإنسانية جامعة الأزهر بتفهنا الأشراف «بنات»: علمي انتظام 514 درجة، أدبي ‏انتظام 525 درجة.‏

- قسم التاريخ: علمي انتظام 475 درجة، علمي ‏انتساب 465 درجة، أدبي انتظام 505 درجات، أدبي انتساب 489 ‏درجة. ‏

-‏ قسم رياض الأطفال: علمي انتظام 505 ‏درجات، أدبي انتظام 524 درجة.‏