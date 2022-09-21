تنسيق كلية التربية الرياضية جامعة الأزهر بالقاهرة «بنين».. لا تقبل الانتساب

تم الإعلان أمس، الثلاثاء، عن تنسيق كلية التربية الرياضية جامعة الأزهر بالقاهرة «بنين»، والحدود الدنيا للقبول بهذه الكلية من الشعب العلمية المختلفة بالثانوية الأزهرية، ومنذ الإعلان عن نتيجة التنسيق، زادت التساؤلات بين العديد من الطلاب عن الدرجات الدنيا للقبول بهذه الكلية، وهو ما تستعرضه «الوطن» في السطور التالية.

تنسيق كلية التربية الرياضية جامعة الأزهر بالقاهرة «بنين»

واختلفت نتيجة تنسيق كلية التربية الرياضية جامعة الأزهر بالقاهرة «بنين»، بين الشعب الدراسية المختلفة لطلاب الثانوية الأزهرية، فبالنسبة لطلاب الشعبة العلمية، وصل الحد الأدنى للقبول بالكلية إلى 325.00 درجة بالنسبة للانتظام، مع عدم توافر إمكانية التحاق الطالب بالكلية بنظام الانتساب.

وحصل طلاب الشعبة الأدبية على نصيب للالتحاق بالكلية، فجاءت نتيجة تنسيق كلية التربية الرياضية جامعة الأزهر بالقاهرة «بنين» لهذه الشعبة بداية من 380 درجة، كحد أدنى للقبول، ولا تتوفر أيضًا إمكانية الالتحاق بهذه الكلية بنظام الانتساب أمام طلاب الشعبة الأدبية.

وعن نتيجة تنسيق كلية التربية الرياضية جامعة الأزهر بالقاهرة «بنين» لطلاب الشعبة الإسلامية، فلم ترد في نتيجة تنسيق الأزهر 2022، وذلك لأن هذه الكلية واحدة من الكليات التي لا تقبل طلاب هذه الشعبة.

الأوراق المطلوبة للالتحاق بالكليات

والجدير بالذكر، أنه تم أمس، الإعلان عن نتيجة تنسيق الأزهر للمرحلتين الأولى والثانية، وتتلخص الأوراق المطلوبة للالتحاق بكليات الجامعة المختلفة في التالي: «4 صور من شهادة الثانوية، شهادة ميلاد أصلية و6 صور من بطاقة الرقم القومي وولي الأمر، 8 صور شخصية مقاس 4*6 يُكتب عليها اسم الطالب، كما يقدم البنين 2 جند من منطقة التجنيد التابعين لها، استمارة 6 جند لكل المواليد أكبر من 2002 من مركز الشرطة التابع له الطالب».