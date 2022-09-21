بدء أولى جلسات محاكمة مبروك عطية بتهمة ازدراء الأديان

بدأت محكمة جنح السلام المنعقدة بمجمع محاكم القاهرة الجديدة، أولى جلسات محاكمة الدكتور مبروك عطية في البلاغ المقدم ضده من المحامي نجيب جبرائيل لاتهامه بازدراء الدين المسيحي والإسلامي، بعد سخريته من السيد المسيح.

المحامي: مبروك عطية توفر لديه القصد الجنائي

وأقام نجيب جبرائيل المحامي، جنحة مباشرة ضد الدكتور مبروك عطية لسخريته من الدين المسيحي، بعد وصفه السيد المسيح بألفاظ تحمل السخرية بعبارة «لا السيد المسيح ولا السيد المريخ»، مشيرًا إلى أن عطية توفر لديه القصد الجنائي، وأن أحدا لن يقبل أن يكون هناك دعابة أو هزار في الأديان.

«جبرائيل»: «عطية» أهان الأديان

وأضاف «جبرائيل» في بلاغه، أن الدكتور مبروك عطية كان قاصدًا أن يهين ويزدري الديانة المسيحية، وأيضًا الديانة الإسلامية كونهما اجتمعا على تكريم المسيح ووصفه بكل تقدير وكرامة، ومن هنا توفر القصد الجنائي.