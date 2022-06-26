سي إن إن: مبروك عطية مثير للجدل.. وتصريحاته تحرض على قتل النساء

وصفت شبكة «سي إن إن» الأمريكية، الشيخ مبروك عطية بـ«المثير للجدل»، لافتة إلى تصريحاته بعد مقتل الطالبة نيرة أشرف أمام جامعة المنصورة، حيث تداول مقطع فيديو مصور له عبر مواقع التواصل الاجتماعي، دعا فيه النساء للتستر لمنع الرجال من قتلهن، وفق الشبكة الأمريكية.

وكان الشيخ مبروك عطية، أعلن بعد هذه التصريحات المثيرة أنّه سيتوقف عن الظهور، وأنّه في ابتلاء، لكنه عادة مرة أخرى في بث جديد عبر صفحته على فيس بوك، محاولا توضيح ما صرح به من قبل.

ماذا قال مبروك عطية عن نيرة أشرف؟

وقال عطية في بث مباشر عبر حسابه على فيس بوك: «يجب على النساء والفتيات ارتداء ملابس فضفاضة لوقف الإغراء»، مضيفا: «بس عشان البنت تنزل من بيتها، لازم تكون متحجبة ولابسة واسع، حياتك غالية عليكي، لو عايزة تخرجي متلبسيش بنطلون ولا تبيني شعرك، خافي على عُمرك»، داعيا إياها أن تخرج مثل «القفة».

«سي إن إن»: مبروك عطية أثار غضبا واسعا وصل لدرجة المطالبة باعتقاله

وذكرت شبكة سي إن إن، أنّ تصريحات مبروك عطية أثارت غضبا واسعا عبر منصات التواصل الاجتماعي المختلفة، كما حركت مطالبات باعتقاله جراء هذه التصريحات المثيرة، التي أتت تعقيبا على مقتل الطالبة نيرة أشرف.

وقوبلت تصريحات مبروك عطية برفض كبير، ليس على مستوى مواقع التواصل الاجتماعي فقط، بل على مستوى كثير من الشخصيات العامة والشخصيات الدينية التي رفضت تصريحاته واعتبرتها تحريضا على قتل النساء.