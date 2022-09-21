مدير «العالمية للملكية الفكرية» يتفقد ابتكارات الباحثين بجامعة عين شمس

عرض عدد من الباحثين بكليات جامعة عين شمس، مجهوداتهم البحثية أمام المدير العام للمنظمة العالمية للملكية الفكرية، الذي تفقد أبرز الإنجازات الخاصة بالكليات في معرض الابتكار، بحضور الدكتور محمود المتيني، رئيس الجامعة.

وضمن أبرز المعروضات مشاركة فريق كلية الهندسة بطاحونة الهواء التي حصل بها على المركز الأول وفاز الفريق بجائزة أعلى إنتاج سنوي للطاقة في المسابقة الدولية لتوربينات الرياح الصغيرة لطلاب الجامعات اللي تقام كل عام في هولندا.

سيارة كهربائية ذاتية القيادة

كما شارك فريق السباقات بسيارة كهربائية ذاتية القيادة، فضلا عن مشاركة فريق الزلازل الفائز في المسابقة العالمية لتصميم مبنى مقاوم للزلازل بأمريكا، بحسب ما أعلنته الجامعة في بيان لها.

وعرضت كلية الحاسبات والمعلومات الروبوت «شمس» وهو روبوت يقوم بوظيفة «ممرضة آلية» من تنفيذ فريق بحثي من كلية الحاسبات والمعلومات، ويحمل اسم «شمس» ويقوم الروبوت بأعمال خفيفة ومتوسطة ومعقدة، ويتحدث اللغة العربية ويمكنه التعرف على وجوه الأطباء والممرضات.

جرار زراعي يعمل بالطاقة الشمسية

كما عرضت كلية الزراعة جرارًا زراعيًا يعمل بالطاقة الشمسية، وجهاز لإنتاج الكهرباء من الصبغات النباتية، إلى جانب مشروع حصاد الأمطار وهو جهاز يعمل أوتوماتيكيا بمجرد نزول الأمطار ويقوم بتخزين المياه في خزان ليقوم بعد ذلك بفلترتها لري الأماكن الزراعية وجهاز ري ذكي يعمل باستخدام تقنية إنترنت الأشياء، بالإضافة إلى جهاز للتحكم ومراقبة الزراعة بدون تربة.

وعرضت كلية العلوم مشروع طلابي عن إعادة تدوير المخلفات الزراعية من الأعشاب الضارة وتحويلها إلى مواد إنتاجية ذات قيمة.

مستخلص لتقليل أعراض مرض فرط الحركة لدى الأطفال

كما شاركت الباحثة مروة خالد العزازس، مدرس مساعد بقسم الكيمياء الحيوية والتغذية بكلية البنات بمنتج بحثي لدعم صحة الأطفال، وهو مستخلص من نبات الحلبة يمكن استخدامه كأحد المكملات الغذائية والذي يمكنه المساعدة في تقليل أعراض مرض فرط الحركة لدى الأطفال طبقا للدراسات المعملية.

وفي مجال الطاقة قدمت الطالبة شروق لطفي، المستوى الأول ببرنامج الفيزياء، تصميما جديداً لطاحونة الهواء لزيادة إنتاج الطاقة الكهربية، كما عرضت كلية الألسن فكرة مبتكرة لتعليم اللغات غير اللاتينية مثل العربية واليابانية والعبرية وغيرها باستخدام كروت مبتكرة وأفلام متحركة تربط شكل الحرف بصوته.

مجسمات تعليمية تشمل جهاز تنفس الصناعي

وعرضت كلية التمريض مجسمات تعليمية تشمل جهاز تنفس صناعي، وأجهزة مونيتور، وجهاز الصدمات الكهربائية لإنعاش القلب وغيرها من المجسمات التي تسهل فهم وعمل هذه الأجهزة وتطبيقات إلكترونية مثل تطبيق الرعاية التمريضية للطلاب والتمريض بالمستشفيات وتطبيق القاموس الإلكتروني التمريضي، وفكرة نظارة طبية للمكفوفين تعمل بالطاقة الشمسية.

وشاركت كلية الدراسات العليا والبحوث البيئية بمشروع «Shams be green» ويهدف مشروع التحول الأخضر شمس إلى الإدارة المتكاملة للنفايات الصلبة من خلال أربع مراحل أساسية بداية من الفرز وحتى إعادة التدوير.

وشملت العروض جهاز لتقطيع القشرة إلى مساطر وأشكال هندسية لذوى الإعاقة سواء إعاقة عقلية أو إعاقة سمعية أو صعوبات التعلم لتجميل المسطحات الخشبية التراثية، والمسرح الدائري للتوثيق وجهاز دوران محوري للتوثيق، وهو نظام آلي للإدارة المتكاملة للصوب الزراعية، ومشـروع كتـاب مطبوع مكود بقلم إلكتروني ناطق ذات تصميم تعليمي بالطريقة الكلية لتعلم القراءة لطفل الروضة، يهدف إلى تنمية مهارات القراءة لطفل الروضة بطريقة تفاعلية مشوقة وبالتعلم الذاتي واستخدام الواقع الافتراضي في التأثير على اتجاهات الطفل المصاب بتشتت الانتباه وفرط النشاط للمكون الإدراكي بإضافة معلومة والمكون العاطفي حيث المتعة والإبهار التكنولوجي لتعديل المكون السلوكي للطفل بواسطة والديه ومراكز التخاطب مع التنوع في درجات الانغماس في الواقع الافتراضي وعزل المشتتات.

المنظمة العالمية للملكية الفكرية

وأشارت الجامعة إلى أن المنظمة العالمية للملكية الفكرية هي منتدى عالمي للخدمات والسياسة العامة والتعاون والمعلومات في مجال الملكية الفكرية وهي وكالة من وكالات الأمم المتحدة التي تمول نفسها بنفسها ويبلغ عدد أعضائها 193 دولة عضوا ومهمتها الاضطلاع بدور ريادي في إرساء نظام دولي متوازن وفعال للملكية الفكرية يشجع الابتكار والإبداع لفائدة الجميع وترد ولايتها وهيئاتها الرئاسية وإجراءاتها التنظيمية في اتفاقية الويبو التي أنشئت بموجبها المنظمة في عام 1967.