ضبط 4 أشخاص أداروا مركزا لعلاج الإدمان بدون ترخيص في مدينة نصر

تمكنت الأجهزة الأمنية من القبض على مسجلين خطر واثنين آخرين، لإدارتهم مركز غير مرخص لعلاج الإدمان في القاهرة، حسب بيان لوزارة الداخلية، أوضح أن معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث رعاية الأحداث بقطاع الشرطة المتخصصة، أكدت إدارة أحد الأشخاص لمركز لعلاج الإدمان والصحة النفسية، بدائرة قسم شرطة ثالث مدينة نصر، بدون ترخيص، واحتجاز عدد من متعاطي المواد المخدرة داخله، نظير مقابل مادي، وصرف أدوية وعقاقير طبية لهم دون استشارة طبية.

ضبط 4 أشخاص لإدارتهم مركزا لعلاج الإدمان بدون ترخيص

وأضاف البيان، أنه عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن القاهرة والجهات المعنية، تم استهداف المركز المشار إليه، وأمكن ضبط القائمين على إدارته 4 أشخاص «اثنين منهم لديه معلومات جنائية»، وتبين وجود 52 شخصًا بداخل المركز المشار إليه من متعاطي المواد المخدرة، وبسؤال عددًا منهم، أقروا بحجزهم والآخرين داخل المركز عن طريق ذويهم كرهاً عنهم، كما أسفر التفتيش عن ضبط كمية من الأدوية مجهولة المصدر والمهدئة للحالة النفسية والعصبية - مدرجة جدول مخدرات- ممنوع تداولها بدون استشارة طبية، عدد 6 هواتف محمولة خاصة بالمتهمين، عدد 2 سجل دفتري لإثبات بيانات النزلاء، عدد 2 دفتر استلام نقدي، مجموعة من الحبال والعصى.

ضبط العديد من المخالفات بالمركز

كما تم ضبط العديد من المخالفات بالمكان عبارة عن «إدارة منشأة طبية لعلاج الإدمان بدون ترخيص، مزاولة مهنة الطب والصيدلة بدون ترخيص، صرف أدوية بدون استشارة طبية، مزاولة مهنة الطب من القائمين على إدارة المكان بدون ترخيص، عدم وجود تجهيزات طبية، عدم توفير وسائل السلامة الصحية».

وبمواجهة المتهمين اعترفوا بإدارة المكان كمنشأة طبية لعلاج الإدمان مقابل مبالغ مالية شهرية، ومزاولة مهنة الطب والصيدلة بدون ترخيص وصرف أدوية وعقاقير طبية مهدئة للحالة النفسية للمدمنين «جدول مخدرات» بدون استشارة طبية ، وأن الحبال والعصى المضبوطة تُستخدم في السيطرة على متعاطي المواد المخدرة، وإجبارهم على تناول الأدوية المهدئة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.