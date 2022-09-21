إيبارشية أبو قرقاص تحذر من «نصابين» يجمعون تبرعات باسم الكنيسة

حذر الأنبا فيلوباتير، أسقف إيبارشية أبو قرقاص وتوابعها، اليوم، من بعض المحتالين الذين يجمعون تبرعات باسم الإيبارشية، مشيرا إلى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المذكورين.

الكنيسة: خصصنا حسابات بنكية لتلقي التبرعات

وذكر المتحدث باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، أن الكنيسة لم تفوض أحدا لجمع تبرعات باسم الإيبارشية، لافتا إلى أن الراغبين في التبرع يودعون المبالغ المالية عبر الحسابات البنكية الخاصة بالكنيسة.

جدير بالذكر، أن هذه ليست المرة الأولى التي تحذر فيها الكنيسة، من استخدام البعض اسمها، للاحتيال على المسيحيين بدعوى جمع التبرعات.

مطرانية الأقباط الأرثوذوكس تحذر من محتالين يجمعون تبرعات باسم الكنيسة

وكانت مطرانية الأقباط الأرثوذوكس بشمال الجيزة، حذرت في بيان رسمي، منذ فترة، من محتالين يدعون جمع تبرعات لضحايا حادث كنيسة أبو سيفين بإمبابة.

وأضافت المطرانية، أنه جرى تخصيص حساب بنكي للإيبارشية لتلقي التبرعات، مؤكدة أن الأشخاص الذين يجمعون التبرعات ليسوا مفوضين من الكنيسة.