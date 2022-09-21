تأجيل استئناف ابنة رشوان توفيق على رفض دعوى «تقسيم شاليهات رأس سدر»

قررت محكمة الاستئناف، اليوم الأربعاء، تأجيل جلسة الاستئناف المُقدمة من ابنة الفنان رشوان توفيق ضده، في الدعوى الثانية التي أقامتها، وهي دعوى عقد القسمة لشاليهات رأس سدر، لـ23 نوفمبر للإعلان.

تأجيل الدعوى لـ23 نوفمبر

وفي وقت سابق، رفضت الدائرة 11 مدني في محكمة جنوب القاهرة، الدعوى المُقامة من آية رشوان توفيق، ضد والدها الفنان رشوان توفيق، وشقيقتها هبة الله رشوان، وابنة شقيقها أميمة توفيق رشوان، في قضية تقسيم شالية رأس سدر، وقبول الدعوى الفرعية.

البيع تم مقابل 100 ألف جنيه

وجاء في موضوع الدعوى، أنّ الخلاف بين ابنه الفنان رشوان توفيق آية ووالدها على تقسيم شاليه بمشروع بمدينة رأس سدر بجنوب سيناء، من موروثتهم أميمة عبدالرحمن، الأم، وذلك بموجب عقد البيع الابتدائي المؤرخ بتاريخ 17 أغسطس 2020، والمحرر بين المعلن إليه الرابع بصفته طرف أول بائع، والطالبة والمعلن إليهما الثانية والثالثة كطرف ثانِ مشتريات، وتعاقد الأخير على شراء الشاليه بمدينة رأس سدر والمكون من طابقين، وجرى البيع مقابل 100 ألف جنيه، تم سدادها بالكامل.