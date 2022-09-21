كيفية الاستعلام عن الرقم التأميني إلكترونيا.. اعرف أبرز الخطوات

الاستعلام عن الرقم التأميني واستخراجه خاصة لأول مرة، أمر يشغل بال الكثيرين ممن يريدون التقديم على الوظائف أو الالتحاق بفرص العمل المختلفة، فالرقم التأميني يكون من ضمن ما يتم تقديمه من أوراق للقبول بالعمل.

وتستعرض «الوطن»، في السطور التالية، رابط استعلام عن الرقم التأميني من خلال موقع هيئة القومية للتأمين الاجتماعي، وهناك العديد من الخدمات التي يتيحها الموقع منها: «تسجيل رقم تأميني، التأمين على عامل بالقطاع الخاص، صرف منحة الزواج، الاستعلام عن مدد الاشتراك في التأمين الاجتماعي»، وغيرها من الخدمات الأخرى.

خطوات الاستعلام عن الرقم التأميني

وتقدم لكم «الوطن» في السطور الآتية، أبرز الخطوات المطلوبة للاستعلام عن الرقم التأميني من خلال موقع التأمينات الاجتماعية، وهي كالتالي:

1- في البداية، يجب الدخول على موقع الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي.

2- بعدها يتم الضغط على خانة الخدمات أعلى الموقع.

3- يتم الضغط على الخدمات التأمينية.

4- اضغط على خيار الاستعلام عن الرقم التأميني بالرقم القومي.

5- اضغط على بدء الخدمة.

6- إدخال البيانات الشخصية الخاصة بالرقم القومي والاسم الأول للأم باللغة العربية.

7- الضغط على خانة «أنا لست برنامج روبوت»، ثم إرسال الطلب.

8- بعد الانتهاء من جميع الخطوات السابقة، سيظهر الرقم التأميني.

خدمة عملاء المعاشات

وفي سياق متصل، خصصت التأمينات الاجتماعية رقم 19680، للرد على استفسارات أصحاب المعاشات المختلفة أو أي معوقات تواجه صاحب المعاشات.