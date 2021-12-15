تفاصيل الاستعلام عن الرقم التأميني للمؤمن عليهم بالخطوات

يبحث كثير من المؤمن عليهم عن خطوات الاستعلام عن الرقم التأميني الخاص بهم، ولذلك أوضحت التأمينات أنه يتم الاستعلام عن الرقم التأميني من خلال الموقع الإلكتروني للهيئة أو بالاتصال بالخط الساخن 16217 وفي حال عدم الاستدلال عن الرقم التأميني يتم التقدم لأقرب مكتب تأمينات بأصل شهادة الميلاد المميكنة للإطلاع وصورة ضوئية للتسجيل من خلالها.

تخصيص رقم للفرد محور نظام التأمين

ووضعت التأمينات الاجتماعية عدة خطوات للاستعلام عن الرقم التأميني مشيرة إلى أن الرقم التأميني هو النواة الرئيسية لنظام المعلومات حيث يتم تخصيص رقم للفرد محور نظام التأمين الاجتماعي بطريقة تسلسلية وإنشاء سجل يشمل إلى جانب بيانات الرقم التأمينى بيانات الاسم ثلاثيا، واسم الأم، ومحافظة الميلاد ومركز الميلاد.

9 خطوات للاستعلام عن الرقم التأميني

ولفتت إلى أن الرقم التأميني هو المدخل الرئيسي لنظام المعلومات بالهيئة من ميلاد الشخص، ويستمر حتي استحقاق المعاش ويكون لكل مواطن رقم تأميني واحد فقط، لافتة إلى أن خطوات الاستعلام عن الرقم التأميني تتم كالتالي:

- الدخول إلى الموقع الرسمي للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي من هنــــــــا

- الدخول على الخدمات التي يقدمها الموقع.

ـ الضغط على خدمات المؤمن عليهم، ثم قم بالضغط على الخدمات التأمينية.

- قم باختيار خدمة الاستعلام عن الرقم التأميني بالرقم القومي.

- الضغط على ​​بدء الخدمة.

- يتم إدخال البيانات الشخصية وهي بيانات الرقم القومي للمستعلم، والاسم الأول للأم.

- الضغط على أيقونة أنا لست روبوت.

- الضغط على أيقونة إرسال الطلب.

- بعد إرسال الطلب تظهر بيانات الرقم التأميني.

التأمينات تطرح عدة خدمات إلكترونية

وطرحت هيئة التأمينات الاجتماعية عدة خدمات إلكترونية، للعمل على رقمنة كافة الخدمات التي تقدمها الهيئة تباعاً، حيث تتمثل تلك الخدمات فيما يلي:

- الاستعلام عن الرقم التأميني.

- يمكن للمشتركين في التأمينات الاجتماعية بمصر الاستعلام عن آخر مدة تأمينية.

- الاستعلام عن مدد الاشتراك في التأمين الاجتماعي.

- الاستعلام عن الأجور الخاصة بكل مدة في التأمين الاجتماعي.

- الاستعلام عن الاستقطاعات الخاصة بالمؤمن عليه.

- الاستعلام عن البيانات الأساسية لملف المعاش.

- الاستعلام عن المعاش المنصرف للقائم بالصرف.