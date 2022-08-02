كيفية استخراج الرقم التأميني لأول مرة؟ من الأمور التي تشغل بال شريحة كبيرة من الموظفين سواء في القطاع الحكومي أو الخاص، إذ يعتبر المستند الرئيسي للحصول على برنت تأمينات، وهو الذي يثبت وظيفة الشخص وجهة عمله والراتب الأساسي الذي يتقاضاه.

وفي هذا الصدد، يعرض موقع «الوطن» ضمن الخدمات الإخبارية التي يقدمها للقراء على مدار اليوم، كيفية استخراج الرقم التأميني لأول مرة ببطاقة الرقم القومي 2022، أونلاين وتحديدًا من موقع التأمينات الاجتماعية، في السطور التالية:

كيفية استخراج الرقم التأميني لأول مرة؟

يتيح الموقع الرسمي للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي إمكانية استخراج الرقم التأميني من خلال بعض الخطوات البسيطة:

- الدخول على الخدمة المطلوبة، ويمكن الدخول عليها بشكل مباشر من هنـــا.

- بعدها يختار المتقدم الخدمات.

- ثم اختيار الخدمات التي تقدمها البوابة عبر صفحتها على الإنترنت.

- يضغط المتقدم في الخطوة التالية على خدمات المؤمن عليهم.

- اختيار الخدمات التأمينية والضغط عليها.

- ثم يتطلب الاستعلام عن الرقم التأميني من خلال إدخال رقم بطاقة الرقم القومي، واسم الأم، والضغط على إرسال الطلب

- بعد إرسال الطلب تظهر بيانات الرقم التأميني.

الخط الساخن للاستعلامك عن الرقم التأميني

وتمّ الإعلان في وقت سابق عن إمكانية الاستعلام عن الرقم التأمين من خلال الاتصال بالخط الساخن، وهو رقم 16217.

وفي حالة إذا كان هناك خطأ في عملية التسجيل يمكن الاتصال على الخط الساخن الذي قررته الحكومة المصرية، وذلك على الرقم 16217.

أو يمكن التوجه لأقرب فرع تأمينات للاستعلام التأمينات، لكن يجب إحضار صورة طبق الأصل من شهادة الميلاد المميكنة، وصورة ضوئية للتسجيل من خلالها، ويمكن للموظف المختص استخراج الرقم التأميني من خلال قاعدة المعلومات بالحاسب.