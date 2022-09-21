تفاصيل غرق طفلة وإصابة ابنة عمها بالبحيرة: «غابت ضحكة كارما.. ورنا تصارع للنجاة»

قبل غروب الشمس بساعات قليلة، خرجت «كارما» و«رنا» كعادتهما للعب أمام منزليهما، تتعالى ضحكاتهما تارة وصراخهما تارة أخرى لشجارهما على الألعاب، أصواتهما كانت تطمئن أسرتيهما أنهما بخير، ولكن سرعان ما اختفت تلك الأصوات فخرج أحد أفراد الأسرتين لإلقاء نظرة عليهما، ليفاجأ بإحداهما عائمة يطفو جسدها على مياه الترعة المجاورة لمنزليهما في قرية 1 التابعة لمركز إدكو بالبحيرة، بينما تصارع الأخرى الموت.

طفلتان لم يتجاوز أعمارهما العام ونصف، إلا أنهما عرفتا معنى الوفاء مبكرا، حسبما جاء في تحريات الواقعة، حيث سقطت إحداهما قبل الأخرى لتحاول نجلة عمها وصديقتها تتبعها فتسقط معها.

غابت ضحكة «كارما» إلى الأبد

انقلب مشهد ضحك الصغيرتين إلى صراخ وعويل من أفراد الأسرتين، التي فقدت الطفلة «كارما محمود عبد العاطي»، بينما تصارع «رنا مصطفى عبد العاطي» الموت في المستشفى أملا في النجاة.

تشتت أفراد الأسرتين، بعضهم ينتظر أمام مشرحة مستشفى إدكو لاستخراج تصريح دفن إحدى الطفلتين، بينما ينتظر آخرون أمام غرفة العناية المركزة للاطمئنان على الطفلة الأخرى، وسط انهيار الأسرة من هول الفاجعة.

وشيع المئات من أهالي «قرية 1»، قبل قليل، جثمان الطفلة «كارما» إلى مقابر العائلة بذات القرية، فيما تتلقى «رنا» العلاج داخل مستشفى إدكو العام.

إخطار بغرق طفلة وإصابة ابنة عمها

البداية عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، أمس الثلاثاء، إخطارا من مأمور مركز شرطة إدكو، يفيد استقبال المستشفى جثة طفلة وأخرى مصابة إثر سقوطهما داخل ترعة أمام منزلهما في «قرية 1» التابعة لذات المركز، وحُفظت الجثة تحت تصرف النيابة، وتم عمل الإسعافات الأولية للأخرى.

تحديد هوية الطفلتين

وبالانتقال إلى مكان الحادث تبين مصرع «كارما محمود عبد العاطي» سنة ونصف، فيما أصيبت «رنا مصطفى عبد العاطي»، سنة ونصف، وجرى نقلهما إلى مستشفى إدكو العام، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق في الحادث.