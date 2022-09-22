5 علامات تستدعي ذهابك للمستشفى خلال فترة النفاس.. تعرفى عليها

وجه برنامج «وعي» للتنمية المجتمعية الذي أطلقته وزارة التضامن الاجتماعي، العديد من الرسائل المهمة لصحة الأم والمولود والأسرة، وأخرى شملت التوعية بالنظافة والتربية السليمة للأطفال بدون إهانة، والالتزام بالأسرة الصغيرة «2 كفاية»، والاهتمام بالتعليم والعمل.

علامات الخطر خلال فترة النفاس

وشدد برنامج «وعي» في رسائله، على ضرورة تجنب علامات الخطر خلال فترة النفاس، والذهاب إلى المستشفى على الفور، حال ظهور تلك الأعراض:

- نزيف متزايد.

- إفرازات مهبلية ذات رائحة كريهة.

- ارتفاع درجة حرارة الجسم.

- تورم مع ألم شديد في أحد الساقين.

- ألم شديد في الصدر أو ضيق في التنفس.

عوامل ضمان فترة النفاس بأمان

وأوضح برنامج «وعي»، أن هناك العديد من العوامل التي تضمن مرور فترة النفاس بأمان، كالتالي:

- الاطمئنان على صحتك وصحة المولود، بواسطة طبيب أو ممرضة، مرتين على الأقل خلال الأسبوع الأول بعد الولادة.

- بدء الرضاعة الطبيعية من أول لحظة، فالرضاعة المطلقة أول 6 أشهر ليس لها بديل.

- غسل الأيدي بالماء والصابون جيدا قبل التعامل مع المولود.

- النظافة الشخصية بأخذ حمام كل يوم.

- الراحة والتغذية الجيدة من خلال تناول الأطعمة الغنية بالفيتامينات مثل اللبن، اللحوم، الخضروات والفواكه الطازجة.

- من أجل صحتك وصحة مولودك، لابد من المباعدة بين الولادة والحمل التالي «ثلاث سنوات على الأقل».

مزايا الولادة في المستشفى

ولفت البرنامج إلى أن الولادة بالمستشفى توفر العديد من المزايا، المتمثلة في توفير نقل الدم عند الحاجة إلى ذلك، والمعدات الطبية، ومعدات الطوارئ جاهزة للاستخدام الفوري، بخلاف توفير أدوات التعقيم والتطهير المستخدمة في العملية.