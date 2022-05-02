جدول تطعيمات الأطفال الإجبارية ضمن رسائل برنامج وعي في قرى حياة كريمة

أطلقت وزارة التضامن الاجتماعي عدد من الرسائل ضمن مبادرة "وعي" من أجل التنمية والحياة الكريمة، إذ تتضمن دورات تكوين الكوادر الدينية الإسلامية والمسيحية وقيادات الجمعيات الأهلة، فضلا عن عقد حوارات مجتمعية ومبادرات نوعية في مراكز وقرى حياة كريمة بالتعاون مع الجمعيات الأهلية، عقد لقاءات مع الإعلاميين لبث الرسائل التكاملية والموحدة في مجال القضايا المجتمعية، بالإضافة إلى تقييم علمي لقياس أثر رسائل التوعية في تغيير الوعي والاتجاهات لدى الجمهور في المناطق المستهدفة.

صحتك ثروتك.. أنتي وأسرتك

وتحت عنوان «صحتك ثروتك.. إنتي وأسرتك» وجهت التضامن للسيدات في قرى ومراكز حياة كريمة عدد من الرسائل والإرشادات من بينها كيفية ضمان مرور فترة الحمل بأمان، أنواع الأطعمة التي تحتاج إليها السيدة الحامل، علامات الخطر أثناء الحمل التي تستدعي الذهاب للمستشفى فوراً، علامات بدأ الولادة، ماذا تفعل الحامل عند الشعور ببدء علامات الولادة؟، الحالات التي تستلزم الولادة بالمستشفيات، مزايا الولادة بالمستشفيات، كيفية ضمان فترة النفاس بأمان؟، كيف نهتم بالمولود من أول يوم ولادة؟، متى تبدأ الأم في إرضاع وليدها؟، أهمية الرضاعة الطبيعية، علامات الخطر لدى الطفل حديث الولادة، التطعيمات الضرورية للطفل، وموانع التطعيم، متى تبدأ الأم التغذية التكميلية للطفل؟، متى تعتبر نزلة البرد لدى الطفل حالة خطيرة؟.

جدول التطعيمات الإجبارية خلال أول سنتين من عمر الطفل

ونشرت التضامن ضمن حملتها بقرى حياة كريمة جدول التطعيمات الإجبارية خلال أول سنتين من عمر الطفل، وهي كالتالي:

ـ الجرعة الصفرية، تأخذ عند الميلاد، عبارة عن طعم ضد الالتهاب الكبدي ب، وتأخذ حقنة بالعضل في الجزء الخارجي من منتصف الفخذ الأيمن، وطعم ضد شلل الأطفال، عبارة عن نقطتين على اللسان، وطعم ضد الدرن، عبارة عن حقنة داخل الجلد أعلى الذراع الأيسر.

ـ الجرعة الأولى، تأخذ عند إتمام شهرين من العمر، عبارة عن طعم شلل الأطفال ، وتأخذ نقطتين على اللسان، طعم خماسي ضد الدفتيريا، السعال الديكي، التيتانوس، الالتهاب الكبدي ب، والانفلونزا البكتيرية، ويأخذ حقنة بالعضل في الجزء الخارجي من منتصف الفخذ الأيمن.

ـ الجرعة الثانية، تأخذ عند إتمام 4 أشهر من العمر، عبارة عن طعم شلل الأطفال، وتأخذ نقطتين على اللسان، طعم خماسي ضد الدفتيريا، السعال الديكي، التيتانوس، الالتهاب الكبدي ب، والانفلونزا البكتيرية، ويأخذ حقنة بالعضل في الجزء الخارجي من منتصف الفخذ الأيمن.

ـ الجرعة الثالثة، تأخذ عند إتمام 6 أشهر من العمر، عبارة عن طعم شلل الأطفال ، وتأخذ نقطتين على اللسان، طعم خماسي ضد الدفتيريا، السعال الديكي، التيتانوس، الالتهاب الكبدي ب، الانفلونزا البكتيرية، ويأخذ حقنة بالعضل في الجزء الخارجي من منتصف الفخذ الأيمن.

ـ الجرعة الرابعة، تأخذ عند إتمام 9 أشهر من العمر، عبارة عن طعم شلل الأطفال ، وتأخذ نقطتين على اللسان.

ـ الجرعة الخامسة، تأخذ عند إتمام 12 شهر من العمر، عبارة عن طعم شلل الأطفال ، وتأخذ نقطتين على اللسان، طعم ضد الحصبة والنكاف والحصبة الألماني الجرعة الأولى، ويأخذ حقنة تحت الجلد بالذراع الأيمن.

ـ الجرعة المنشطة، تأخذ عند إتمام 18 شهر من العمر، عبارة عن طعم شلل الأطفال الجرعة المنشطة، وتأخذ نقطتين على اللسان، الطعم الثلاثي ضد الدفتيريا والسعال الديكي والتيتانوس الجرعة المنشطة، طعم ضد الحصبة والنكاف والحصبة الألماني جرعة ثانية، وتأخذ حقنة تحت الجلد بالذراع الأيمن.

ضد الحصبة والنكاف والحصبة الألماني الجرعة الأولى، ويأخذ حقنة تحت الجلد بالذراع الأيمن.