مات صعقا بالكهرباء.. مصرع شاب أثناء تركيب إنارة الأفراح في بني سويف

لقي شاب مصرعه صعقًا بالكهرباء، اليوم الاربعاء، أثناء عمله في تركيب كشافات الإنارة والفراشة لإحدى حفلات ليلة الحنة والزفاف في قرية قمبش بمركز ببا جنوب بني سويف، ونقلت جثته إلى مشرحة مستشفى ببا المركزي.

تفاصيل وفاة الشاب صعقا بالكهرباء

وصل إخطار إلى اللواء أسامة حلمي مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف، بورود بلاغًا إلى غرفة عمليات شرطة النجدة، يفيد بوفاة شاب في العقد الثالث من العمر، صعقا بالكهرباء، أثناء عمله في تركيب الإنارة لإحدى الأفراح بقرية قمبش بدائرة مركز شرطة ببا، ووجه بسرعة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

بالانتقال والفحص، تبين أنه أثناء أداء الشاب «عبد الرحمن ع. ا.»، 22 عاما، عمله في تركيب كشافات الإنارة والفراشة لحفلات ليلة الحنة والزفاف بالقرية قمبش، أصيب بصعق كهربائي، ونقل إلى مستشفى ببا المركزي، في محاولة لإسعافه، قبل أن يلفظ أنفاسه الأخيرة.

نقل جثة الشاب إلى المشرحة

نقلت جثة الشاب إلى مشرحة المستشفى، وتم اتخاذ الإجراءات الإدارية والقانونية، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت جهات التحقيق التي طلبت تحريات المباحث الجنائية حول الواقعة وظروفها وملابساتها، وصرحت بدفن الحثة، بناءً على تقرير مفتش الصحة المختص، وجارى تشييع جثمانه إلى مثواه الأخير بمقابر عائلته، وسط حالة من الحزن.