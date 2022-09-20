بالأسماء.. إصابة 6 أشخاص في حوادث سير متفرقة بطرق بني سويف

أصيب 6 أشخاص، اليوم الثلاثاء، في 3 حوادث سير متفرقة لدراجات بخارية ببني سويف، ونقل المصابون بسيارات الإسعاف إلى المستشفى لتلقي الإسعافات الأولية والعلاج اللازم.

إصابة شابين إثر انقلاب دراجة بخارية

في الحادث الأول أصيب شابان إثر انقلاب دراجة بخارية بالطريق الزراعي أمام قرية ابشنا بدائرة مركز بني سويف، وتم نقلهم إلى مستشفى الجامعة لتلقي الإسعافات الأولية والعلاج اللازم.

واستقبلت طوارئ مستشفى بني سويف الجامعي المصابين وهما، محمد سيد صلاح 24 عامًا، مصابًا بجروح وسحجات متفرقة بالجسم، واشتباه كسر في اليد اليسرى، وأحمد كمال زكي 27 عامًا، مصابًا بإشتباه كسر في القدم اليمنى.

جروح وكدمات

وفي الحادث الثاني، أصيب شخصان إثر حادث انقلاب دراجة بخارية بطريق المطار امام قرية دنديل دائرة مركز ناصر شمال المحافظة، ونُقل المصابان إلى مستشفى بني سويف الجامعي لتلقي الإسعافات الأولية والعلاج اللازم.

واستقبلت طوارئ مستشفى بني سويف الجامعي المصابين وهما؛ مصطفى عيد زكي، 22 عامًا، مصابًا باشتباه خلع بالكتف الأيمن، وبدوي محمد عويس، 67 عامًا، مصابًا بجروح وسحجات متفرقة بالجسم والوجه.

حادث سير بطريق العلالمة

وفي الحادث الثالث، أصيب شخصان إثر انقلاب دراجة بخارية بطريق العلالمة أمام بنزينة الرشيدي شرق النيل دائرة مركز بني سويف، وتم نقلهما بسيارة إسعاف إلى مستشفى بني سويف الجامعي لتلقي العلاج وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة.

وعند الانتقال والفحص، تبين إصابة محمد أبو الفتوح أحمد، 65 عامًا، بجرح قطعي بالرأس حوالي 10 سم، واشتباه ما بعد الارتجاج، وأمنية عبد العزيز أمين، 60 عامًا، مصابه بكدمات متفرقة بالجسم.