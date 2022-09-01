وفاة شاب صعقا بالكهرباء أثناء صيانة تكييف بالفيوم.. شهيد لقمة عيش جديد

لقي شاب مصرعه صعقاً بالكهرباء، أمام أعين المارة بصورة مأساوية، أثناء قيامه بصيانة جهاز تكييف في أحد المراكز الطبية، وسط شارع السنترال بمدينة الفيوم، حيث صعقته الكهرباء أثناء ملامسته سلكا عاريا دون أن يراه، فيما ظلت جثته ملتصقة بالتكييف لفترة دامت قرابة نصف ساعة، حتى تم فصل التيار الكهرباء، ودفعه الأهالي من أعلى التكييف بينما قام من تجمهر أسفل المبنى بالتقاط جثته، في مشهد تقشعر له الأبدان.

مصرع شاب صعقاً بالكهرباء

وتلقى اللواء ثروت المحلاوي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم، إخطاراً من العميد سامح عزب مأمور قسم شرطة ثان الفيوم، يفيد ورود إشارة من شرطة النجدة، بتلقيهم بلاغ من مركز طبي بمصرع شاب صعقاً بالكهرباء أثناء قيامه بعمل صيانة لتكييف.

فصل التيار الكهربائي

وعلى الفور، انتقل ضباط قسم شرطة ثان الفيوم، برئاسة المقدم حسين فؤاد رئيس مباحث القسم، إلى مكان البلاغ بمنتصف شارع السنترال، وتبينّ مصرع شاب يدعى أسامة محمد عبد الله اللاهوني، ومقيم قرية العجميين بنطاق مركز شرطة أبشواي، صعقاً بالكهرباء من تكييف بالطابق الثاني، حيث جرى فصل التيار الكهربائي، عن العقار السكني للتمكن من انتشال الشاب.

انتشال جثة الشاب

وتجمّع العشرات من المتواجدين بشارع السنترال أسفل التكييف، وأحضروا بطانية، بينما قام آخرون بدفع جثمان الشاب من أعلى التكييف بواسطة عدة عصي خشبية، حتى سقط جثمانه وحمله الأهالي وسلموه لسيارة الإسعاف لنقله إلى أقرب مستشفى أملاً في إنقاذ حياته إلا أنّه كان قد فارق الحياة.

نقل الجثة لمشرحة الفيوم

جرى نقل جثة الشاب إلى مشرحة مستشفى الفيوم العام، تحت تصرف جهات التحقيق، التي صرحت بالدفن، وتسليم الجثة لذويه لتشييعه إلى مثواه الأخير بمسقط رأسه بقرية العجميين.

مدرسة هوارة تنعي الفقيد

ونعت مدرسة هوارة الصناعية المتقدمة نظام الخمس سنوات، الشاب الراحل، والذي تخرّج من المدرسة قبل سنوات طويلة، مُطلقين عليه لقب شهيد لقمة العيش، مؤكدين أنّه كان معروفاً بدماثة الخُلق، والأدب الجم، والتدين.