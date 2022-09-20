«الصحة» تطلق قافلتين لعلاج أمراض الأسنان في المعادي ومصر الجديدة

أعلنت وزارة الصحة والسكان، إطلاق قافلتين متخصصتين في طب الأسنان بمحافظة القاهرة، الأولى في مكتبة مصر بالمعادي، وجرى إطلاقها أمس وتستمر اليوم، والثانية في قصر ثقافة مصر الجديدة، يومي 26 و27 سبتمبر 2022، حرصا منها على تقديم الخدمات العلاجية المتخصصة في مجال طب الأسنان، والتوعية بكيفية الوقاية من أمراض الفم.

خدمات القوافل العلاجية

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أنّ القوافل المتخصصة في مجال طب الأسنان تقدّم عدة خدمات علاجية، منها «علاج اللثة، وحشو الأسنان، وتنظيف الجير»، لافتًا إلى عقد ندوات تثقيفية وتوعوية مصاحبة للقوافل حول طرق العناية بصحة الفم والأسنان، وكيفية الوقاية من أمراض الفم وعلاجها في المراحل المبكرة، مشيرًا إلى تنفيذ القوافل العلاجية المتخصصة على مستوى الجمهورية بشكل دوري.

حسن: عقد 275 ندوة للتوعية بالعناية بصحة الفم والأسنان

من جانبه، أشار الدكتور وليد حسن، رئيس الإدارة المركزية لطب الأسنان، إلى تقديم خدمات علاجية لـ298 مواطنا من خلال قافلتين طبيتين متخصصتين في طب الأسنان، تم تنفيذهما بمحافظة القاهرة بداية من شهر أغسطس الماضي، وحتى منتصف الشهر الحالي، كما جرى عقد 275 ندوة تثقيفية مصاحبة للقافلتين للتوعية بطرق العناية بصحة الفم والأسنان.

وفي سياق متصل، أكد حسن، أنّ الإدارة المركزية لطب الأسنان، حرصت على التواجد خلال مؤتمر الأسنان «إيديسك 2022» للرد على استفسارات أطباء الأسنان بشأن التكليف والنيابات والتدريب والتعليم الطبي المستمر والامتياز، مشيرا إلى عمل استبيان للشكاوى والمقترحات، للاطلاع على التحديات والعمل على حلها.