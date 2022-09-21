محافظ المنيا يستقبل بعثة البنك الدولي لمتابعة برنامج تطوير الصعيد

استقبل اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، اليوم، وفد بعثة البنك الدولي والمكتب التنسيقي لبرنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، برئاسة الدكتور هشام الهلباوي، مساعد وزير التنمية المحلية ومدير برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، وذلك خلال زيارتهم للمحافظة لتفقد عددا من المشروعات التي يستهدفها برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، والممول من الحكومة المصرية وبمساهمة من البنك الدولي، ويضم في مرحلته الحالية محافظتي المنيا وأسيوط.

ضم وفد بعثة البنك الدولي والمكتب التنسيقي لبرنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، ألين أولافسن ودوبرومير خريستوف وداريو كوارنتا، ممثلي البنك الدولي، وعدد من المديرين والأخصائيين بالمكتب التنسيقي للبرنامج.

تعزيز التنمية الشاملة والمتكاملة بالصعيد

وتابع محافظ المنيا مع الوفد مستجدات أعمال الأنشطة التي سيتم تنفيذها ضمن البرنامج، حيث يستهدف البرنامج تعزيز التنمية الشاملة والمتكاملة بالصعيد، وخلق فرص عمل محلية ومستدامة، ودعم التنافسية، وتنمية الاقتصاد المحلي، وتحسين جودة الخدمات المحلية، وتطوير مجالات ونظم الإدارة المحلية.

وأكد محافظ المنيا أن الدولة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، تعمل بخطى سريعة على تنمية صعيد مصر، حيث تضع ملف تنمية الصعيد على رأس أولوياتها بهدف الارتقاء بمستوى التنمية وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، لافتا إلى أن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» أحدثت نقلة حضارية كبيرة في القرى المستهدفة بمراكز المحافظة.

تصميم حزمة مشروعات للتطوير الحضاري

وبحث المحافظ مع الوفد عددا من المشروعات التي سيعمل البرنامج على تطويرها، وخاصة فيما يتعلق بمجالات البنية الأساسية وتخطيط وتصميم حزمة من مشروعات التطوير الحضاري بالمحافظة ودعم التكتلات وتطوير مراكز الخدمات الحكومية لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.

من جانبه، وجه الدكتور هشام الهلباوي الشكر لمحافظ المنيا على الدعم المستمر لتحقيق أهداف البرنامج، موضحا أن المحافظة تخطو خطوات جادة وقوية من خلال برنامج تنمية الصعيد وكذلك المشروع القومي لتطوير الريف المصري، ما ساهم في تحقيق سرعة في الإنجاز وكفاءة وجودة عالية في الأعمال.