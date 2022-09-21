عاجل.. ارتفاع أسعار الذهب وعيار 21 يسجل 1126 جنيهًا في السوق المحلية

شهدت أسعار الذهب، ارتفاعًا طفيفا في السوق المحلية، خلال تعاملات اليوم، إذ ارتفع سعر جرام الذهب في السوق المحلية عقب الارتفاعات العالمية الكبرى التي شهدها سعر الذهب، وارتفع عيار «21» بمقدار 3 جنيهات فقط، مقارنة بآخر سعر له أمس، ليسجل سعر البيع في تعاملات اليوم 1126 جنيهًا للجرام، بدلا من 1123 جنيها.

ارتفاع أسعار الذهب اليوم

وأشارت تقارير البورصات العالمية والمصرية عن أسعار الذهب وبيان شعبة الذهب التجارية، إلى أنَّ الذهب عيار «24»، سجل 1,287 جنيها للجرام، وعيار «18» بلغ 965 جنيهًا للجرام، ووصل عيار «14» إلى 751 جنيهًا للجرام، موضحة أن جميع الأسعار دون إضافة المصنعية.

وبلغ سعر الجنيه الذهب 9 آلاف و8 جنيهًا، دون إضافة الدمغة أو الضريبة، فيما ارتفعت أسعار الذهب إلى 1671 ألف دولار للأوقية، حيث ارتفعت العقود الآجلة للمعدن الأصفر في حدود 0.49% أو ما يعادل 8.16 دولار في الأوقية.