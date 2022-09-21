خبير: قرارات «الفيدرالي الأمريكي» تدفع الكثيرين للتخلي عن الذهب

قال أحمد المعطي، خبير الاقتصاد وأوراق المال والأسواق، إنّ أسعار الذهب ترتفع وتنخفض لعدّة أسباب، لكن المؤثر الأكبر هو سعر الدولار، موضحا أنّ قرارات البنك الفيدرالي الأمريكي التي اتخذها خلال العام الحالي برفع أسعار الفائدة، دفعت كثيرون إلى الاستثمار في الدولار بدلا من المعدن الأصفر، وبيع ما يمتلكونه من ذهب لشراء العملة الأمريكية.

وأوضح الخبير الاقتصادي المتخصص في أسواق المال، أنّ الذهب والعملات الرقمية أسرع وسيلة للحصول على أموال، مشيرا إلى أنّ طرق الاستثمار الأخرى في الأراضي والعقارات تحتاج إلى وقت كبير لتحويلها إلى أموال.

قرار مرتقب من البنك الفيدرالي الأمريكي

ويستعد البنك الفيدرالي الأمريكي لإعلان أسعار الفائدة الجديدة خلال ساعات، حيث تشير التوقعات إلى اتجاه الفيدرالي لرفع أسعار الفائدة بموجب 75 نقطة على أساس، وأدت التحركات الكبيرة في اتجاه الفيدرالي الأمريكي لاتباع سياسة التشدد إلى ارتفاع أسعار الدولار بشكل كبير جدا، ليصل إلى أعلى مستوى له منذ 20 عاما، واتجاه الكثير من المستثمرين نحوه، ما أدى إلى انخفاض أسعار الذهب بشكل كبير نظرا لزيادة حركات البيع له.

ورغم العلاقة العكسية بين سعر الدولار والذهب، إلا أنّ أسعار الذهب ارتفعت اليوم قبل إعلان البنك المركزي الأمريكي أسعار الفائدة الجديدة، ما يشير إلى اتجاه الكثير من المستثمرين اتجاه الذهب وزيادة الطلب.

سعر الأوقية يقترب من 1680 دولار

وشهدت أسعار الذهب العالمية ارتفاعا ملحوظا خلال بدء تعاملات اليوم، حيث سجل سعر الأوقية 1679 دولارا، بعدما وصلت لأدنى مستوى لها عند 1669 دولارا للأوقية، أي ارتفع بنحو 10 دولارات.