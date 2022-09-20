أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 20 سبتمبر 2022 في مصر

تتأثر أسعار الذهب بالأحداث العالمية المختلفة، وباختلاف سعر الدولار، وتتأرجح بين صعود وهبوط، ما يدفع المهتمين بالمعدن الأصفر، إلى البحث عن أسعاره يوميا في بداية التعاملات الصباحية، لمعرفة المستجدات، وما طرأ عليه في ظل التطورات العالمية المتلاحقة التي تؤثر على أسواق المال.

ارتفاع أسعار الذهب اليوم

وقال أسامة احمد، السكرتير العام لشعبة الذهب بالغرفة التجارية بالقاهرة، في تصريحات خاصة لبوابة «الوطن»، إنّ أسعار الذهب ارتفعت بقيمة تراوحت بين 5 7 جنيهات مع بداية التعاملات بالبورصات العالمية، رغم انخفاض سعر الأوقية عالميًا.

وأرجع السكرتير العام لشعبة الذهب بالغرفة التجارية بالقاهرة، أسباب ارتفاع سعر الذهب محليًا، وانخفاضه عالميًا إلى قانون العرض والطلب، منتقدًا المواقع الإخبارية التي أكدت انهيار المعدن الأصفر، في حين أنّ التداول لا يزال في بداية التعاملات، متوقعًا تذبذب سعر المعدن النفيس خلال الفترة المقبلة.

سعر الذهب الآن

وعن سعر الذهب الآن في الأسواق، قال «أسامة» إنّ سعر جرام الذهب عيار 24 سجل نحو 1280 جنيهًا، أما سعر عيار 18 فأصبح بنحو 960 جنيهًا، وسعر عيار 14 بـ770 جنيهًا.

أما سعر الجنيه الذهب عيار 21 الذي يزن نحو 8 جرامات، فسجل نحو 8968 جنيهًا، دون مصنعية أو ضريبة مضافة أو دمغة.

سعر جرام الذهب عيار 21

وأوضح سكرتير شعبة الذهب، أنّ سعر جرام الذهب عيار 21 سجل في بداية التعاملات الصباحية اليوم في محلات الصاغة نحو 1120 جنيهًا، موضحًا أنّ هذا العيار هو الأكثر شعبيًا في مصر.

المصنعية على الذهب

أما عن سعر المصنعية التي يتم تقديرها على الجرام من الذهب، فتراوحت المصنعية للجرام من عيار 21 الشعبي بين 30 إلى 60 جنيهًا، حيث أغلب المشغولات من هذا العيار «سادة».

أما سعر المصنعية لعيار 24 الذي يتم حسابه على السبائك الذهبية، فتراوح سعرها بين 20 إلى 50 جنيهًا، وجاء سعر المصنعية الأعلى لعيار 18 حيث تراوح بين 50 إلى 80 جنيهًا.