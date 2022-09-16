رحلة 6 متهمين بالتنقيب عن الآثار من حفرة بعمق 17 مترًا إلى السجن بالغربية

أحبال سميكة بها العديد من العقد حتى يتمكنوا من الإمساك بها خشية السقوط، وأدوات مختلفة تستخدم في الحفر والتنقيب داخل المنزل، مع سلم حديدي يمكنهم من الصعود والنزول من خلاله.. كانت هذه استعدادات 6 أشخاص من مدينة طنطا بمحافظة الغربية من أجل الحفر داخل أحد المنازل؛ بحثًا عن الآثار وتحقيق حلم الثراء السريع، ولكن أحلامهم تحطمت بعدما تمكنت الأجهزة الأمنية من القبض عليهم.

ووفقًا لما أعلنته وزارة الداخلية بشأن الواقعة، تستعرض «الوطن» حكاية تنقيب 6 أشخاص عن الآثار في طنطا منذ بداية خطة الحفر وحتى إعلان أجهزة الأمن أمس الخميس القبض عليهم.

الاتفاق وتجهيز الأدوات والمعدات للحفر

اتفق 6 أشخاص يسكنون في مدينة طنطا بمحافظة الغربية، على بداية الحفر داخل منزل أحدهم، بعدما زعم بوجود آثار أسفل هذا المنزل، وبالفعل قرروا تجهيز كافة الأدوات المستخدمة في الحفر والتنقيب من حبال وسلم حديدي وأدوات الحفر، واتفقوا على أن يتقاسموا سويًا ما يعثرون عليه من آثار بعد بيعها والتصرف فيها شرط أن يظل الأمر سرًا فيما بينهم.

وبالفعل بدأ الـ 6 أشخاص في التعاون فيما بينهم من أجل بداية الخُطة والحفر من خلال الأدوات التي أحضروها، وبدأ بالفعل الحفر حتى وصلوا إلى عمق 17 مترًا تحت الأرض، ولم يجدوا سوى مجموعة من كسر الفخار وبعض الأجزاء من أحجار مختلفة أشكالها وأحجامها.

أجهزة الأمن تبدأ تتبع المتهمين

وبدأت أجهزة الأمن وتحديدًا إدارة البحث الجنائي في قطاع شرطة السياحة والآثار، في جمع المعلومات وإجراء التحريات بشأن الـ 6 متهمين، على إثر الحفر والتنقيب عن الآثار بأحد المنازل.

وبعد تقنين كافة الإجراءات، نجحت أجهزة الأمن في ضبط الـ 6 متهمين أثناء الحفر والتنقيب عن الآثار داخل منزل بطنطا، وتم إرسال كافة القطع المضبوطة معهم إلى الجهات المعنية؛ للتأكد ما إذا كانت أثرية أم لا، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المتهمين، وإحالتهم إلى النيابة العامة.

عقوبة التنقيب عن الآثار

وعن عقوبة التنقيب عن الآثار، أوضح ياسر سيد المحامي بالنقض في تصريحات خاصة سابقة لـ«الوطن»، أن التنقيب عن الآثار هو جريمة من الناحية القانونية، وهو ما يتضح في المادة 42 من القانون 91 لسنة 2018 المعدل لقانون حماية الآثار رقم 117 لسنة 1983، والذي ينص على:

«كل من قام بالحفر خلسة أو بإخفاء الآثار بقصد التهريب سابقًا تكون العقوبة بالسجن المشدد مدة لا تقل عن 3 سنوات، ولا تزيد على 7 سنوات، وبغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه، ولا تزيد على مليون جنيه، لكل من قام بالتنقيب أو هدم أو أتلف أثرًا أو شوه أو فصل منه جزءً عمدًا، أو أجرى أعمال الحفر للحصول على الآثار، وفي هذه الحالة يتم التحفظ على أعمال الحفر والأجهزة والآلات والسيارات المستخدمة في الجريمة».