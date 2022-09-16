مصرع بائع أثناء التنقيب عن الآثار داخل منزله بحلوان.. وضبط والده وشقيقه

شهدت منطقة الملاءة بعرب غنيم التابعة لقسم شرطة حلوان، مصرع بائع أثناء التنقيب عن الآثار داخل منزل ملك والده بشارع الصعايدة، وجرى انتشال جثمانه والقبض على والده وشقيقه وشخص آخر، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

العقار ملك والد المتوفى

تلقى المقدم محمد المعداوي رئيس مباحث قسم شرطة حلوان، بلاغا من الأهالي بمصرع بائع بشارع الصعايدة بمنطقة الملاءة، بعدما سقط داخل حفرة تنقيب عن آثار في منزله، وعلى الفور انتقل الرائد محمود صلاح معاون المباحث، وبالفحص تبين أن العقار ملك والد المتوفى ويدعى عاطف علي، 68 عاما، والعقار مكون من 3 طوابق، وتبين أن الحفر بالصالة بعمق 3 أمتار.

استخراج الجثة من داخل حفرة التنقيب

وجرى استخراج جثة محمد عاطف، 21 عاما، بائع في سوق «توشكا» بمعرفة شركائه في الحفر وبمساعدة الأهالي، وتبين من الفحص أنه سقط بعد النزول لداخل الحفرة لاستكمال أعمال الحفر.

ونجحت وحدة المباحث في ضبط مالك المنزل، والقائمين على الحفر، وهم: شقيق المتوفى عبدالله عاطف، 20 عاما، بائع بسوق «توشكا»، وناصر إبراهيم، 46 عاما، عامل، ومقيم بشارع محمد سيد أحمد بحلوان، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وجرى إخطار النيابة العامة التي حضرت لمعاينة الجثمان، وأمرت بنقله لمشرحة زينهم للعرض على مصلحة الطب الشرعي، لاستكمال الإجراءات القانونية.

عقوبة التنقيب عن الآثار

وعن عقوبة التنقيب عن الآثار في قانون العقوبات، أوضح أحمد داود المحامى بالنقض، أن عقوبة كل من حاول التنقيب عن الآثار السجن من سنة لـ3 سنوات، بالإضافة إلى غرامة 50 ألف جنيه، وفقًا للمادة 41 من قانون العقوبات، وقد تصل إلى السجن المؤبد حال نجاح عملية التنقيب في استخراج قطع أثرية، إذ تقترن جريمة التنقيب بجريمة أخرى وهي الإتجار في الآثار.