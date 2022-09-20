التنقيب عن الآثار يدمر منزلين بالغربية.. إزالة فورية وتخصيص سكن بديل

أصدرت لجنة المنشآت الآيلة للسقوط بمحافظة الغربية، قرارين حملا رقمي 358 و359، بهدم منزلين في قرية كتامة التابعة لمركز ومدينة بسيون، بعد عمل معاينة تفصيلية، تبين من خلالها أن تلك المنازل بها تشرخات وتصدعات، وأصبحت خطر داهم يهدد حياة السكان، بسبب تنقيب أحد الجيران عن الآثار في أحد المنازل المجاورة.

إخلاء السكان وإزالة المنزلين

نفذت الأجهزة التنفيذية بمجلس مدينة بسيون، اسلام النجار رئيس مجلس مدينة بسيون، ومهندسي الإدرات الهندسية، قراري لجنة المنشآت الآيلة للسقوط، بإزالة منزلين، وتم إخلائهما من السكان، حرصا على حياتهم، بعد أن تصدعت الأساسات الخاص بالمنزلين.

وكان اللواء محمد عمار، مدير أمن الغربية، تلقي إخطارا من مأمور مركز شرطة بسيون، يفيد بورود بلاغ من الأهالي، بتصدع عدة منازل، بقرية كتامة، بسبب قيام أحد الجيران بالتنقيب عن الآثار، والحفر على مسافة عميقة، وتم فرض كاردون أمني، وإخلاء السكان من المنزلين، خشية السقوط عليهم.

وضبطت الأجهزة الأمنية، عدد من الأشخاص، من المتهمين بالتنقيب عن الآثار، وتم اقتيادهم إلى مركز شرطة بسيون، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق معهم.

توفير سكن إيواء للأسر

أكد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، بحث توفير سكن إيواء للأسر التي تم هدم منازلهم، وتم مخاطبة مديرية التضامن الاجتماعي، لتوفير المساعدات اللازمة لهم، خاصة بعد أن أصبحوا بقيموا في الشارع، ولا يوجد لهم مأوى خاص، مع عدم توافر أي مساكن بديلة أو إيواء لهم تابعة لمجلس مدينة بسيون.