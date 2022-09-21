بحث «تظلمات التموين» لصرف زيادة الدعم الاستثنائي للمستحقين في أكتوبر

أكدت مصادر بوزارة التموين والتجارة الداخلية، بحث التظلمات التي تقدم بها بعض أصحاب معاش «تكافل وكرامة» والخدمات المتكاملة، ممن لم يتسلموا رسالة الحصول على الدعم الاستثنائي المحدد بـ100 جنيه شهريا، من أجل صرف زيادة الدعم لهم بداية من شهر أكتوبر المقبل، بعد التأكد من استحقاقهم له.

شروط قبول تظلمات «التموين»

وأضافت المصادر لـ«الوطن»، أن كل من تقدم بطلبات تظلمات التموين سواء لمكاتب التموين أو المديريات التابعة لها، يتم البت في شكواه لمعرفة مدى استحقاقه للدعم من عدمه، واعتباره من الأسر الأولى بالرعاية.

تجدر الإشارة إلى أن الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، أصدر توجيها لمديري مديريات التموين على مستوى المحافظات، باستلام تظلمات أصحاب معاش تكافل وكرامة الذين لم يحصلوا على زيادة الدعم الاستثنائي، من أجل دراسة حالتهم لبدء صرف الدعم الاستثنائي لهم، والمحدد مدته بـ6 أشهر بناء على قرار مجلس الوزراء.

الأوراق المطلوبة للتقدم بالتظلم

ونوهت المصادر بأن تظلمات عدم الحصول على الدعم الاستثمائي تقدم يدويا إلى المكاتب أو المديريات التموينية، مرفقا بها المستندات التالية: «اسم صاحب البطاقة، رقم بطاقة التموين، عدد أفراد البطاقة، رقم كارنية الخدمات المتكاملة».

فيما يقدم موقع دعم مصر، في الوقت الراهن خدمة واحدة تشمل تسجيل رقم الموبايل على البطاقة، أما بوابة مصر الرقمية فتتيح 6 خدمات تموينية لأصحاب البطاقات، وهي: «تفعيل بطاقة التموين، الاستعلام عن بطاقة التموين، إصدار بدل تالف أو فقدان بطاقة التموين، نقل البطاقة من محافظة لمحافظة، الفصل الاجتماعي، ضم أفراد أسرتي».