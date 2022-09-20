التموين: تظلمات «تكافل وكرامة» للحصول على الدعم الاستثنائي تُقدم يدويًا

أكدت وزارة التموين والتجارة الداخلية، أن تظلمات أصحاب معاش تكافل وكرامة الذين لم تصلهم رسالة بزيادة الدعم الاستثنائي، الذي أقرته الحكومة بقيمة 100 جنيه شهريا للأسر الأولى بالرعاية، يتم تقديمها يدويا من على مستوى المكاتب والإدارات التموينية والمديريات أيضا.

تظلمات أصحاب معاش تكافل وكرامة لزيادة دعم التموين

وأوضحت مصادر في وزارة التموين، في تصريحات لـ«الوطن»، أنه حتى الآن لا يوجد رابط إلكتروني مخصص لقبول تظلمات التموين من أصحاب معاش تكافل وكرامة، مشيرة إلى أن موقع دعم مصر يتضمن خدمة واحدة فقط تختص بتسجيل رقم الموبايل على البطاقة، فيما توفر بوابة مصر الرقمية 6 خدمات أخرى لأصحاب البطاقات التموينية، وهي: «تفعيل بطاقة التموين، الاستعلام عن بطاقة التموين، إصدار بدل تالف أو فقاد لبطاقة التموين، نقل البطاقة من محافظة لمحافظة، الفصل الاجتماعي، ضم أفراد أسرتي».

وأشارت إلى أن الخدمات السابقة هي الخدمات التموينية المتاحة إلكترونيا، وأنه لم يتم إدراج حتى الآن خدمة إلكترونية تختص بتظلم أصحاب معاش تكافل وكرامة لزيادة دعم التموين الاستثنائي، والمحدد بـ6 أشهر فقط بقيمة 100 جنيه شهريا لعدد 9 ملايين و100 ألف أسرة هم الأولى بالرعاية والأكثر استحقاقا للدعم التمويني.

الأوراق المطلوبة للتظلم

وتشمل الأوراق المطلوبة للتظلم المقدم من صاحب معاش تكافل وكرامة، البيانات التالية: «اسم صاحب البطاقة، ورقم البطاقة التموينية، وعدد أفراد البطاقة، رقم كارنيه الخدمات المتكاملة».

وبدأت وزارة التموين منذ بداية شهر سبتمبر الجاري في صرف الدعم الاستثنائي للمواطنين المستحقين للزيادة، وذلك في صورة سلع تموينية من منافذ البقالين بقيمة 100 جنيه شهريا للبطاقة التموينية المدرج عليها أسرة واحدة، و200 جنيه للبطاقة المدرج عليها أسرتان أو ثلاث أسر، و300 جنيه للبطاقة المدرج عليها أكثر من 3 أسر.