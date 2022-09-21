«التموين»: عقوبات على المخابز المتوقفة دون سبب.. تبدأ بغرامة وتصل إلى الوقف

أقر الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، عقوبات جديدة على المخابز البلدية التي تتوقف عن العمل دون إذن رسمي أو عذر قهري، في توجيه وزاري جرى توزيعه على مديريات التموين بالمحافظات.

عقوبات توقف المخابز البلدية عن العمل.. تبدأ بغرامة 500 جنيه يوميا

ونص التوجيه الوزاري، أنه في حالة توقف المخبز دون إذن رسمي أو عذر قهري يتم تحصيل 500 جنيه يوميا من المخبز، وفي حالة استمرار التوقف لمدة 3 أيام متتالية، يتم إيقاف ماكينة صرف الخبز لمدة شهر ولا يعاد تشغيلها إلا بعد انتهاء فترة العقوبة، إضافة إلى إجراء المعاينة اللازمة لجاهزية المخبز للتشغيل وتحصيل الغرامة المستحقة عن هذه المخالفة.

كما تضمن التوجيه، مضاعفة العقوبة بشقيها في حالة تكرار المخالفة خلال شهر من تاريخ إعادة تشغيل المخبز.

إيقاف المخبز شهرين وتحصيل ضعف الغرامة حال تكرار المخالفة

كما شمل التوجيه الوزاري، أنه في حالة توقف المخبز والغلق دون إذن رسمي مع إثبات مبيعات على ماكينة صرف الخبز، يتم إيقاف المخبز لمدة شهرين وتحصيل ضعف القيمة النقدية لدعم كميات الخبز التي تم إثباتها على الماكينات، ولا يعاد تشغيله إلا بعد انتهاء فترة العقوبة وإجراء المعاينة اللازمة لجاهزية المخبز للتشغيل وتحصيل الغرامة المستحقة عن هذه المخالفة، وتضاعف العقوبة بشقيها في حالة التكرار.

ووجهت وزارة التموين، مديرياتها على مستوى المحافظات، بتكثيف الرقابة على المخابز لبدء تنفيذ العقوبات السابقة على المخالفين، بداية من تاريخ صدور القرار في 19 سبتمبر الجاري.