«التموين»: استمرار عمل منظومة فارق نقاط الخبز.. 10 قروش لتوفير كل رغيف 

أكدت وزارة التموين والتجارة الداخلية، استمرار منح الأسرة صاحبة بطاقة التموين 10 قروش عن كل رغيف خبز يتم توفيره وترشيد استهلاكه من إجمالي حصة الخبز المخصصة للبطاقة بناء على عدد أفرادها، حسبما ذكرت الوزارة في بيان لها، ضمن منظومة فارق نقاط الخبز التي تطبقها الوزارة تشجيعًا على ترشيد استهلاك الخبز البلدي المدعم.

منظومة فارق نقاط الخبز

وتتيح وزارة التموين إمكانية معرفة مبلغ فارق نقاط الخبز المستحق للأسرة شهريًا بناء على عدد الأرغفة التي تم توفيرها من الحصة الإجمالية من الخبز البلدي المخصص لها، وذلك من خلال بونات صرف الخبز التي تتسلمها الأسرة من ماكينة صرف الخبز من المخبز البلدي بعد كل عملية صرف للعيش البلدي.

حصة بطاقة التموين من الخبز البلدي المدعم

وتحصل بطاقة التموين على حصة يومية من الخبز البلدي بناء على عدد أفرادها، إذ يحق لكل فرد مقيد على البطاقة التموينية صرف عدد 5 أرغفة يوميًا من العيش البلدي، وتحصل البطاقة المقيد عليها على سبيل المثال 4 أفراد على 20 رغيفًا بلدي يوميا بواقع 600 رغيف طوال الشهر بسعر 5 قروش للرغيف الواحد.

فيما تمنح وزارة التموين الأسرة 10 قروش عن كل رغيف لا يتم صرفه من أجل ترشيد استهلاك الخبز.

استمرار صرف الخبز للمحذوفين من التموين

فيما أقرت وزارة التموين والتجارة الداخلية استمرار صرف حصة الخبز البلدي اليومية للفئات المحذوفة من الدعم التمويني، وإسقاط السلع التموينية الشهرية فقط والإبقاء على صرف العيش البلدي لها.